El Gobierno advierte a las 'big tech' de EEUU: "Europa debe aplicar la DSA de forma valiente"

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, considera que Europa debe garantizar la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) de "forma valiente", después de las advertencias de la Administración Trump, que recientemente ha avisado de que defenderá los intereses de sus grandes tecnológicas ('big tech') ante el "proteccionismo regulatorio" de la Unión Europea (UE).

En concreto, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Brendan Carr, opinó esta pasada semana, durante la celebración del Mobile World Congress (MWC), que con la implementación de la DSA "existe un riesgo de que se impongan reglas excesivas" en Europa, algo que, desde su punto de vista, supone una "preocupación" para las 'big tech' norteamericanas que operan en el Viejo Continente.

Todo ello en un contexto en el que la Comisión Europea consideró que X (antes Twitter) --propiedad del magnate Elon Musk, cercano a Donald Trump-- infringe la mencionada normativa en "ámbitos relacionados con patrones oscuros, transparencia publicitaria y acceso a los datos para los investigadores".

En una entrevista con Europa Press, González Veracruz ha asegurado que ante los que quieren que en las redes sociales se vuelva "a la Edad Media, al sálvese quien pueda o al todo por la pasta", el Gobierno será "la resistencia" para que Europa proteja a la ciudadanía "frente a los grandes intereses puramente económicos".

"Lo que se nos está planteando a día de hoy es inasumible en el siglo XXI y Europa tiene que ser el dique ante este planteamiento del pasado que se nos está haciendo", ha añadido la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

De hecho, González Veracruz ha argumentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la "credibilidad suficiente" como para marcar esa "resistencia", al igual que, según ha remarcado, hizo en el Foro de Davos al pedirle a los países, a las empresas y a la Comisión Europea que se profundice en la transparencia de los algoritmos, en el anonimato y en la responsabilidad de los consejeros delegados de las empresas.

"Los países europeos tenemos que garantizar la aplicación de la DSA de forma valiente (...) España no va a tener ninguna duda en aplicarla al máximo ni en trabajar en el marco europeo para mejorar aquellos aspectos que pueda ser necesario cambiar", ha hecho hincapié González Veracruz en su entrevista con Europa Press.

En ese sentido, Carr llegó incluso a insinuar que la aplicación de la DSA podía llegar a rozar con la censura: "La censura que está potencialmente saliéndose del diálogo libre es algo que es incompatible con nuestra tradición --en referencia a Estados Unidos-- del diálogo libre y los compromisos que estas empresas tecnológicas han hecho con la diversidad de opiniones".

Sobre ello, González Veracruz ha tildado de "absolutamente perverso y falso" hablar de censura cuando lo que se está poniendo sobre la mesa son, desde su punto de vista, "derechos básicos".

"Por eso España aboga por un gran acuerdo mundial sobre cuáles tienen que ser las bases de la convivencia básica en tecnología artificial, en las redes... estamos hablando de no permitir hechos que son ilegales. No podemos volver al salvaje oeste. No podemos volver ahora a la Edad Media en pleno siglo XXI por los intereses de unos pocos", ha ahondado.

En esa línea, ha destacado que Europa tiene que liderar el enfoque humanista y basado en derechos de las nuevas tecnologías que están llegando al día a día de la ciudadanía y se ha mostrado convencida de que, "en un tiempo no muy lejano" se va a mirar a lo que se está haciendo en la Unión Europea en ese sentido.