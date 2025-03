Apple prepara renovación del software para sus iPhone, iPad y Mac

(Bloomberg) -- Apple Inc. está preparando una de las revisiones de software más drásticas en su historia, con el objetivo de transformar la interfaz del iPhone, iPad y Mac para una nueva generación de usuarios.

La renovación, prevista para finales de este año, cambiará fundamentalmente el aspecto de los sistemas operativos y hará que las diversas plataformas de software de Apple sean más coherentes, según personas familiarizadas con el proyecto. Esto incluye la actualización del estilo de los iconos, menús, aplicaciones, ventanas y botones del sistema.

Como parte de la iniciativa, la empresa está trabajando para simplificar la forma en que los usuarios navegan y controlan sus dispositivos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el proyecto no ha sido anunciado. El diseño se basa libremente en el software del Vision Pro, dijeron.

Apple apuesta que una nueva y revolucionaria interfaz ayude a estimular la demanda tras un período de estancamiento. Tras un aumento en los ingresos en los años después de la pandemia, sus ingresos se han desacelerado y solo está regresando gradualmente. El iPhone de Apple, su mayor fuente de ingresos, sufrió una sorpresiva caída en las ventas durante la temporada navideña más reciente.

Los cambios llegan como parte de iOS 19 y iPadOS 19, cuyo nombre en código es “Luck“, y macOS 16, que se conoce como “Cheer“. Van mucho más allá de un nuevo lenguaje de diseño y ajustes estéticos. El software supondrá la actualización más importante del Mac desde el sistema operativo Big Sur en 2020. Para el iPhone, será la mayor renovación desde iOS 7 en 2013.

Un portavoz de Apple se negó a hacer comentarios.

Las actualizaciones serían un punto destacado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en junio, y ayudarían a distraer la atención del impulso de la compañía hacia la inteligencia artificial. La semana pasada, Apple retrasó indefinidamente sus actualizaciones de IA para el asistente digital Siri, confirmando un informe de Bloomberg News de que las mejoras estaban en peligro.

Un objetivo clave de la revisión es hacer que los diferentes sistemas operativos de Apple tengan un aspecto similar y más coherente. En este momento, las aplicaciones, los iconos y los estilos de ventana varían entre macOS, iOS y visionOS. Esto puede hacer que sea discordante saltar de un dispositivo a otro.

Aun así, Apple no está a punto de fusionar sus sistemas operativos, un paso que otros gigantes tecnológicos han dado. La empresa cree que puede fabricar mejores Mac y iPad manteniendo sus sistemas operativos separados. Otra ventaja para Apple es que anima a los consumidores a comprar ambos dispositivos, en lugar de conformarse con uno.

