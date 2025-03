Von der Leyen insta a los 27 a hacer los "deberes" y elevar gasto en defensa mientras defiende que EEUU es "aliado"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado este domingo de nuevo a los gobiernos europeos a "hacer los deberes" y "asumir su responsabilidad" para elevar masivamente el gasto en defensa tras la "fuerte llamada de atención" por el nuevo contexto geopolítico y el acercamiento entre Moscú y Washington, si bien ha defendido que Estados Unidos es un "aliado" de la Unión Europea y de la OTAN pese a que las relaciones se hayan tensado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Tenemos que hacer los deberes, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y cargarlas sobre nuestros hombros", ha afirmado Von der Leyen en una rueda de prensa este domingo en Bruselas para repasar los primeros cien días de su segundo Ejecutivo comunitario y defender la urgencia de aprobar su plan para "Rearmar Europa.

De este modo, la política alemana ha sostenido que "ser aliados no significa que haya un desequilibrio en la responsabilidad o carga" que se comparta y que, el que Estados Unidos sea "aliado, no significa que el patrón que tuvimos en los últimos 25 o 30 años, si no más, siga siendo el correcto".

A ojos de la que fuera ministra de Defensa alemana, Estados Unidos "es un aliado de la Alianza Transatlántica" aunque "sin duda existan puntos de discusión", por lo que la situación actual debe verse como una "muy fuerte llamada de atención" y comprender que "es ahora el momento de que Europa dé un paso adelante".

A varias preguntas de la prensa sobre la tensión con la Administración Trump, Von der Leyen ha evitado la confrontación, rechazado de plano que se pueda equiparar a la relación con China y ha confiado en que pueda verse en persona con el presidente estadounidense "cuando llegue el momento", a pesar de la distancia que Washington está poniendo con respecto a la Unión Europea y de que apenas han compartido una llamada telefónica protocolaria tras las elecciones americanas.

Así las cosas, la presidenta de la Comisión Europea ha querido centrarse en los esfuerzos del bloque comunitario para "construir una Europa más fuerte, más segura y más próspera" y hacerlo de manera "veloz, proporcionado y con determinación".

También ha anunciado que en próximas fechas convocará el primer "Colegio de Comisarios sobre defensa", un formato que busca que todos los comisarios estén informados adecuadamente sobre cuestiones de seguridad y defensa dada su "transaccionalidad". Aún así, la conservadora alemana apenas ha dado detalles sobre el objetivo de este formato ni aclarado cuándo será la primera cita ni la periodicidad que tendrá.

Ante una nueva era de "competencia geoestratégica", ha dicho Von der Leyen, en la que otros "se cierran, siembran incertidumbre y se esfuerzan por obtener ganancias a corto plazo", la Unión Europea "se mantendrá abierta" y ofrecerá "estabilidad y previsibilidad".

En todo caso, la jefa del Ejecutivo comunitario ha dejado claro que dedicará las dos próximas semanas a establecer el "desarrollo legal" de las medidas que ha incluido en su plan de "Rearmar Europa" y que integrarán el próximo Libro Blanco sobre Defensa que servirá de base la próxima discusión de líderes en el Consejo Europeo del 20 y 21 de marzo.

El plan para rearmar Europa parte de una primera inversión de 150.000 millones de euros en préstamos y otras medidas como la flexibilidad de las reglas fiscales para que el gasto nacional en defensa no compute en los objetivos de déficit o margen para reprogramar fondos de cohesión. Se trata de un paquete con el que la UE aspiraría a movilizar hasta 800.000 millones de euros pero que no atiende por ahora la llamada de países como España para destinar también subvenciones europeas a esta estrategia.

Preguntada por si no cree que sea necesario recurrir a eurobonos para financiar subvenciones europeas, Von der Leyen ha sido tajante al dejar claro que por el momento está centrada "en la propuesta legal (de lo ya propuesto), que es suficientemente complejo".

Ello no supone, ha aclarado, que "nada esté fuera de la mesa" porque ella está "abierta a todo lo que sea necesario", pero ha considerado prematuro "iniciar un debate a tres días de haber recibido el apoyo unánime" a su plan de rearme, con "muchas respuestas positivas de todas partes".

"Creo que es pronto para volver con nuevas ideas", ha zanjado, sin cerrar la puerta a "explorar" todo lo que los Estados miembro planteen y a abordar en el próximo Consejo Europeo todas las ideas que los líderes pongan sobre la mesa.