VB Group apunta a EE.UU. y a otras regiones estratégicas para cubrir el 75% del PIB mundial con su expansión

VB Group apunta a Estados Unidos y a otras regiones estratégicas con el objetivo de cubrir el 75% del PIB mundial con su expansión internacional, fruto del lanzamiento de la iniciativa VB Global Network, que prevé operar en 32 mercados clave en los próximos dos años y alcanzar una nueva cifra récord de ventas en 2025, hasta los 200 millones de euros.

Así lo ha desvelado su director general, Jorge Espinós, en una entrevista concedida a Europa Press, destacando que la estrategia de la compañía es "ambiciosa" después de un 2024 con una facturación histórica de 141 millones de euros, un 30% más que el año anterior.

Adicionalmente, a lo largo del pasado año, la compañía gestionó a más de un millón de viajeros, lo que supone aumentar en un 47% la cifra de 2023. Actualmente, la empresa cuenta con diez oficinas en España y dos en México, desde donde gestionan las operaciones globales.

Sus ventas en mercados exteriores representan el 15% de la facturación total de VB Group, una cifra que se espera que aumente significativamente en 2025, hasta situarse cerca del 20%. En 2028, además, el directivo ha asegurado que los mercados exteriores representarán más del 50% de los ingresos.

Fundada en 2009 por los hermanos Jorge y Guillermo Espinós, la compañía ofrece soluciones "360" en la industria del turismo, entretenimiento y movilidad corporativa, ofreciendo soluciones integrales para viajeros y empresas.

Con un total de 15 marcas, VB Group está especializada, principalmente, en viajes corporativos, que representan más del 60% de las ventas. Además, dispone de diferentes líneas de negocio dentro del turismo, abarcando sectores como los viajes vacacionales (Viajabien.es) y de estudiantes (Warau o Railgo Experience), deportes (VB Sports), entretenimiento (SwisSports o Vibess) y productoras (VB Play).

ACUERDOS CON EMPRESAS Y CRECIMIENTO INTERNO

Por otro lado, para fortalecer su presencia internacional, desde VB Group ha establecido alianzas estratégicas con diversas empresas nacionales e internacionales. Un ejemplo destacado es su colaboración con Corporate Travel Management (CTM), con quienes buscan elevar las soluciones de viajes y eventos en México y a nivel internacional.

Según Espinós, la empresa también trabaja con "otros socios clave" en sectores como la hotelería, transporte y tecnología para potenciar "la excelencia" en los servicios.

Al margen de la expansión internacional, el crecimiento interno del grupo se basa en la innovación y la mejora continua. Tal y como ha explicado el directivo a Europa Press, están desarrollando VB All in One, una plataforma SaaS con tecnología Microsoft, diseñada para digitalizar y optimizar la gestión de viajes corporativos, manteniendo "altos estándares" de calidad y atención personalizada.

Además, VB Group sigue evaluando oportunidades para diversificar su oferta. Recientemente, ha fortalecido su línea de negocio VB Integra, un centro especial de empleo que fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de la gestión de viajes corporativos y congresos.

GRAN RENDIMIENTO DE SUS MARCAS DE VIAJES CORPORATIVOS

De entre todas sus 15 marcas, las que generan mayores ingresos están enfocadas en viajes corporativos, eventos e incentivos y congresos, ya que "estos sectores requieren soluciones personalizadas y servicios de alto valor añadido", ha destacado Espinós a Europa Press.

Por su parte, VB Corporate Travel es una de las marcas más rentables, liderando el segmento de los viajes de negocios con una gestión integral que abarca vuelos, alojamiento, transporte y asistencia 24/7.

En el área de eventos, Simmer destaca por la organización de incentivos y experiencias corporativas diseñadas para motivar equipos y fidelizar clientes, mientras que Alo Congress, como operador profesional de congresos, gestiona grandes eventos médicos, científicos y corporativos, ofreciendo una planificación completa que incluye inscripciones, logística y captación de patrocinios.

AÚN HAY MARGEN DE CRECIMIENTO

Sin embargo, VB Group ve áreas con gran margen de crecimiento, especialmente en sectores donde la digitalización y la diversificación pueden potenciar el negocio, en palabras de Espinós.

En su caso, Viajabien.es, marca de viajes vacacionales, tiene un "enorme potencial" de expansión a través de la optimización de la plataforma online, lo que permite una experiencia de reserva "más ágil y personalizada".

Sobre el sector del entretenimiento, el director general ha avanzado que VB Play, que ofrece servicios de movilidad y logística para productoras de cine, televisión y música, se encuentra en proceso de expansión debido al auge de las producciones internacionales.

Asimismo, SwisSports y Vibess, especializadas en ticketing deportivo y producción de eventos musicales, buscan fortalecer su presencia en el mercado ofreciendo experiencias VIP y acceso exclusivo a eventos.

Otra de las marcas con gran potencial es Godwana Experiences, enfocada en viajes a medida, debido a que la creciente demanda de experiencias exclusivas y personalizadas representa "una gran oportunidad" para consolidarse en el segmento de turismo de lujo y aventura.

"En conjunto, para impulsar el crecimiento en estas áreas, estamos implementando estrategias de expansión, digitalización y mejora de la experiencia del cliente, con el objetivo de fortalecer la presencia de VB Group en el mercado global y seguir ofreciendo soluciones innovadoras en viajes, eventos y movilidad corporativa", ha explicado durante la entrevista a Europa Press.

"NOTABLE RECUPERACIÓN" EN LOS VIAJES DE NEGOCIOS

Para Espinós, la industria de los viajes de negocios ha experimentado "una notable recuperación" y se encuentra en "una fase de crecimiento" en la actualidad.

De cara a 2025, ha destacado que el sector enfrenta desafíos que, "más que obstáculos", representan "oportunidades" para "innovar y mejorar". En primer lugar, ha apuntado a la sostenibilidad, convirtiéndose en "una prioridad", con empresas adoptando prácticas responsables y reduciendo su huella de carbono.

Asimismo, la digitalización y la automatización de procesos son "esenciales" para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente, ha añadido también, apuntando, a su vez, a los protocolos de seguridad actualizados, con políticas y sistemas de 'duty of care' y flexibilidad en las políticas de cancelación.