Mujeres panameñas exigen igualdad de derechos en el Día Internacional de la Mujer

Ciudad de Panamá, 8 mar (EFE)-. La Ciudad de Panamá se sumó este sábado a las celebraciones globales del Día Internacional de la Mujer, tiñendo sus calles de violeta en una manifestación que destacó la lucha femenina por la igualdad de derechos y que estuvo marcada por mensajes de resistencia y consignas impactantes, que puso en evidencia las principales reivindicaciones de las mujeres en la sociedad panameña.

Maribel Pizarro, voz del movimiento femenino en Panamá, destacó en entrevista con EFE la importancia de los avances legales en el país; sin embargo, subrayó "las deficiencias en la implementación de las leyes, la falta de reglamentación, presupuesto y personal capacitado" que impiden una respuesta estatal efectiva a las necesidades de las mujeres.

Pizarro llamó la atención sobre la "inacción de las autoridades frente a este creciente problema de la violencia sexual y de género en Panamá", evidenciado por las estadísticas del Ministerio Público que muestran 3.692 delitos sexuales registrados desde julio de 2024 hasta enero de 2025.

Pizarro remarcó que la "verdadera igualdad" llegará cuando las mujeres ganen igual salario que el hombre por el mismo trabajo, cuando no sean discriminadas durante la etapa reproductiva, cuando el trabajo sea estable y cuando se compartan los cuidados domésticos.

Hay que destacar que las demandas de este año se centraron en la erradicación de la violencia de género, la brecha salarial, una mayor representación femenina en espacios de decisión y la defensa de la soberanía y seguridad social.

"A pesar de que hemos logrado muchas cosas, hoy en día, nos falta bastante, por ejemplo en el tema de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, ahí se nota claramente la desigualdad", manifestó a EFE la presidenta del comité de mujeres de Convergencia Sindical, Luisa Fuentes.

Fuentes resaltó que ese tema de la desigualdad se ve muy reflejado en lo que es el anteproyecto de Ley 163 que reforma la Caja del Seguro Social y que se encuentra en manos del parlamento panameño.

"No podemos dejar fuera que la mayoría de los trabajos donde están las mujeres son en el área del comercio y tienen los salarios más bajos (...) es decir que si se llega a aprobar este proyecto de ley (que reforma la Caja de Seguro Social) las mujeres serán las más afectadas al final", indicó Fuentes.

Lamentó que hoy 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora y después de tantos años "todavía tengamos que pelear por nuestros derechos".

Durante la caminata se vocearon consignas y se mostraron carteles que desafiaban al status quo con mensajes como: "somos la voz de las que ya no están", "mi cuerpo es mi casa y en mi casa mando yo", "en memoria de todas las niñas a la que no les creyeron" y "no más miedo, no más silencio".

La marcha del 8M en Panamá no solo fue un recordatorio de los retos que aún enfrentan las mujeres, sino también un acto de afirmación de la fortaleza y la esperanza que nace de la unión y la sororidad. Las mujeres panameñas, una vez más, dejaron su marca indeleble, reafirmando que la unión es la causa que las hace imparables. EFE

