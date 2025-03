Jessica Bueno abandona la capital tras su entrevista más dura

Jessica Bueno se sentaba esta semana en '¡De viernes!' para hablar de su ruptura sentimental con Luitingo y se marchó peor de lo que entró. Unos audios inesperados del artista hablando mal de ella y de sus hijos con su familia la destrozaron al conocer lo que verdaderamente piensa de ella.

El periodista José Antonio León le enseñaba los audios y ella se rompía en directo: "¿Él sabe que esto está grabado? Es una conversación con su familia ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos'".

Sin poder parar de llorar, Bueno aseguraba que "no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. Yo he tenido muchos problemas, lo he pasado muy mal, estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mi y esto no me ayuda".

Dolida y sin esperarse las palabras de su expareja, dejaba claro que "no es justo" porque "se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto". Además, mostraba su decepción: "Yo no quiero hablar de él, venía a defenderle y a desmentir las mentiras. Lo único que he hecho ha sido apoyarle, quererle... Yo no puedo cambiar mi vida ni todo lo que a mi me ha pasado, no es mi culpa".

Pero... ¿cómo se despertó la modelo al día siguiente? Deseando abandonar Madrid para regresar a su casa con sus hijos, Jessica se dejó ver saliendo del hotel donde se alojó en la capital visiblemente rota y en shock tras escuchar esos audios.

Con semblante serio y ojeras, la modelo se montaba en el vehículo que le esperaba en las inmediaciones del hotel y evitaba hacer declaraciones, demostrando así lo que dijo la noche anterior: con esa entrevista zanja la historia con el cantante.