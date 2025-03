Benita lo tiene claro, Terelu Campos aguantará más en 'Supervivientes' que su hermana

El fichaje estrella de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' está dando mucho que hablar porque sin duda, en la primera gala ya nos ha dado momentazos y muchos memes que utilizar en redes sociales... pero, ¿aguantará los mismos días que su hermana o abandonará antes?

Como exconcursante del formato, Europa Press habló esta semana en exclusiva con Benita sobre el inicio de la Campos en Honduras y comentó que "va a lo que va, a lo que hizo, que simplemente por estar allí con una camiseta... te da el verlo".

En ese aspecto, la vidente piensa que va a dar el contenido que sabe que quiere la audiencia: "Queremos verla rebozada en la arena, tirándose del helicóptero" aunque de su salto al agua se mostró un poco crítica porque "el helicóptero prácticamente estaba tocando el agua, era una lancha más que un helicóptero".

Benita lo tiene claro, "la veo aguantando más que a Carmen, pero yo creo que algún bocadillito se va a comer"... tendremos que estar muy atentos a los próximos días para ver cómo va evolucionando la estancia de Terelu en Cayos Cochinos.

Acerca de la reconciliación de Carmen Borrego y su hijo, Benita desveló que el artífice "más que el nieto ha sido la relación del hijo con la mujer", ya que "la relación estaba ya súper intoxicada y entonces si hubiese habido nieto o no, se habían ido". Además, aseguró que "el hijo de Carmen quiere mucho a Carmen y ella también a él", por lo que "no era normal " que no se hablasen y ahora "se han quitado la pieza que no encajaba y están tan felices".

Por último, sobre Alejandra Rubio y Carlo aseguró que "van a tener una boda muy clásica", por lo que avisa a Terelu de que "se vaya preparando un buen traje con mantilla o algo porque van a tener una boda muy clásica, imagínate, Carlo Costanzia, Mar Flores, Terelu, todo y todo, la boda del año".