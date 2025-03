Alcaraz sobrevive a la caída de los gigantes en Indian Wells

Los Ángeles (EE.UU.), 8 mar (EFE).- El español Carlos Alcaraz, doble defensor del título, sobrevivió a la larga lista de derrotas ilustres en Indian Wells, un torneo que perdió este sábado al serbio Novak Djokovic y al ruso Andrey Rublev, después de que el viernes se despidiera el primer cabeza de serie, el alemán Alexander Zverev.

En el circuito femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, logró el pase de ronda junto a la estadounidense Coco Gauff, número tres, quien tuvo que sufrir para poder solventar su compromiso a priori accesible contra la japonesa Moyuka Uchijima, número 53.

Alcaraz arrancó la defensa de su corona con una victoria por 6-4 y 6-2 contra el francés Quentin Halys, número 59, y se citó en la tercera ronda con el canadiense Deni Shapovalov.

El murciano disputó un partido de buen nivel y se mostró satisfecho pese a que le queden, dijo, "cosillas por mejorar".

"No fue un partido fácil, no fue fácil controlar las emociones, controlar los nervios. Estaba nervioso al comienzo, sabía que tenía que estar concentrado, estar tranquilo, controlar la emoción y jugar un buen tenis", dijo Alcaraz tras su victoria en 67 minutos frente a Halys.

"Luego pasaron los nervios y lo hice bastante bien. La defensa del título ha comenzado. (...) Me siento en casa aquí, es importante para que juegue un buen tenis. Las condiciones son buenas, me encanta jugar aquí. Los aficionados han sido muy buenos conmigo y este apoyo me ayuda", añadió.

La gran campanada del día la dio el holandés Botic Van de Zandschulp, perdedor afortunado, quien eliminó a Djokovic, quíntuple campeón de Indian Wells.

Le ganó por 6-1, 3-6 y 6-1 en dos horas para dar otra sorpresa tras eliminar a Alcaraz en el último Abierto de Estados Unidos.

Djokovic perdió la oportunidad de igualar las 410 victorias de Nadal en los torneos Masters 1.000.

El rival de Van de Zandschulp será el argentino Francisco Cerúndolo, quien logró una sufrida victoria por 4-6, 7-6(3) y 6-1 contra Mackenzie McDonald.

Cerúndolo, número 26 del mundo, necesitó dos horas y 19 minutos para eliminar a McDonald, quien había sido verdugo del español Alejandro Davidovich en la primera ronda.

Tras las sorprendentes eliminaciones de Djokovic, Zverev y de Ruud también se despidió Rublev, quien perdió 6-4 y 7-5 contra el italiano Matteo Arnaldi, número 35 del mundo.

Rublev vive un momento complicado y venía de una tempranera eliminación contra el francés Quentin Halys en Dubai. Arnaldi afrontará a uno entre el japonés Rinky Hijikata y el estadounidense Brandon Nakashima en la tercera ronda.

Se acabó el torneo del joven talento brasileño Joao Fonseca (n.80), quien cayó contra el británico Jack Draper (n.14) por 6-4 y 6-0 y perdió la oportunidad de convertirse en el más precoz desde Rafa Nadal en alcanzar la tercera ronda en el desierto californiano.

El chileno Alejandro Tabilo (n.31) ganó al serbio Dusan Lajovic (n.108) y se clasificó para la tercera ronda, en la que le espera el cuarto favorito, el estadounidense Taylor Fritz, campeón de este torneo en 2022.

En el circuito femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, debutó con sólida victoria frente a McCartney Kessler (7-6(4) y 6-3) y disputará la tercera ronda contra la italiana Lucia Bronzetti (n.62).

Tuvo que sufrir Coco Gauff, número tres del mundo, quien salió ganadora de una batalla de dos horas y 33 minutos contra la japonesa Moyuka Uchijima, número 53. Gauff acabó triunfando en el desempate del tercer set (6-4, 3-6 y 7-6(4)).

Madison Keys, número cinco del mundo y reciente campeona del Abierto de Australia, se estrenó con victoria por 6-3 y 6-0 contra la rusa Anastasia Potapova y se citó con la belga Elise Mertens.

No pudo la brasileña Beatriz Haddad Maia, número 17 del mundo, quien fue fulminada en su estreno por la británica Sonay Kartal (n.80) 6-2 y 6-1. EFE