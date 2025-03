Vollering recupera la corona de la Strade Bianche por delante de Van der Breggen

Roma, 8 mar (EFE).- La neerlandesa Demi Vollering (FDJ Suez), reciente ganadora de la Vuelta a la Comunidad de Valencia y tercera en la Omloop, acreditó su condición de favorita de la Strade Bianche, y recuperó la corona que obtuvo en 2023 tras un duelo con su compatriota Anna Van der Breggen (Team SD Worzx-Protime) -doble campeona del mundo- en la subida final en Santa Caterina, decisiva para alzar los brazos en Siena.

Intentó en el inicio de la travesía por la Toscana la española Mavi García dar la sorpresa y obtuvo más de 1 minuto de ventaja junto a un grupo reducido de escapadas, pero el FDJ Suez elevó el ritmo en los últimos kilómetros y espantó la sorpresa española, que acabó quinta a 1 minuto y 47 segundos de Vollering, que acabó los 136 kilómetros con un tiempo de 3 horas 49 minutos y 4 segundos.

Por primera vez en la historia de la carrera hubo dos ciclistas de la misma nacionalidad que finalizaron en los dos primeros puestos del podio. Demi Vollering y Anna van der Breggen, otrora compañeras de equipo en SD Worx antes de la retirada de Van der Breggen, que volvió a subirse a la bicicleta de manera profesional en la Vola a Valencia, ahora son rivales y pelean por los títulos.

"Estoy muy contenta. Sabía que estaba en buena forma, pero ganar es otra cosa", dijo Vollering al terminar la carrera.

"Es divertido competir contra Anna. Me siento como en los viejos tiempos, cuando empecé. Me recuerda lo mucho que he crecido con los años. Iba detrás con una diferencia bastante grande, pero mis compañeras de equipo siguieron trabajando para mí, así que nunca pensé que se había acabado", añadió la ganadora. EFE