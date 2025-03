Rigoberta Bandini le manda todo su apoyo a Melody para Eurovisión

Melody está en boca de todos desde que se proclamó ganadora del Benidorm Fest con su tema 'Esa diva' ya que cada vez que ha aparecido ante las cámaras ha aprovechado para promocionarlo... y lo cierto es que todo el mundo espera que su espectáculo en Eurovisión sea impresionante.

Muy querida en el ámbito de la música, multitud de rostros conocidos le han mandado mensajes de apoyo y ánimo a través de los medios de comunicación, la última que ha querido hacerlo ha sido Rigoberta Bandini.

La cantante solo puede decirle que "siga siendo ella misma" porque "todos nos estamos enamorando de esta Melody espontánea y maravillosa... se nota que no está forzando ningún personaje sino que está fluyendo y yo creo que a todos nos cae muy bien Melody, la estamos apoyando".

Rigoberta también ha hablado sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, asegurando que "es un día muy bonito para las mujeres" y que "hay años que he ido a la manifestación, hay años que no, pero desde que tengo una cara más reconocible me cuesta más, pero también es muy bonito porque algunos años que he ido ya existiendo 'Ay, mamá' porque hay momentos en las que cantan mi canción y es muy fuerte".

Además, ha comentado que "es un día de recogerse y, aparte de salir a la calle, como reflexionar hasta dónde hemos llegado, dónde queremos llegar. Es un día bonito, mientras no se prostituya solo con marketing de marcas, que también da un poco de pereza sino que se vaya a la esencia y se aproveche como una oportunidad de reflexión, me parece muy guay".