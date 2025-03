Joan Laporta comunica la muerte del Dr. Miñarro: "Nos ha dejado en estado de shock, ha sido repentino"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, comunicó y lamentó el fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro, durante la tarde de este sábado y de manera "repentina", al tiempo que agradeció el comportamiento de Osasuna y todas las partes implicadas para aplazar el partido entre ambos.

"Quiero comunicar en nombre del FC Barcelona la defunción del médico del primer equipo, Carles Miñarro, un hombre muy estimado por todos. Como podéis imaginar, los jugadores, el staff, el entrenador, todos estaban muy afectados. Había una situación de tristeza enorme porque era una persona a la que se quería mucho. No tenía un 'no' para nadie, un gran profesional, un gran médico", dijo en declaraciones a los medios del club azulgrana.

Un Laporta muy emocionado dio algunos detalles de lo sucedido este sábado por la tarde, cuando saltó la triste noticia de la muerte de Miñarro que supuso el aplazamiento del partido que debía jugar el Barça contra Osasuna en el Estadi Olímpic Lluís Companys, de la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

"Es muy triste lo que ha sucedido. Lo mejor era pedir el aplazamiento. Así lo hicimos. Nos pusimos en contacto inmediatamente con el presidente de LaLiga para explicarle la situación, lo que había sucedido. Nosotros le hemos pedido el aplazamiento. Lo ha entendido perfectamente. Ha iniciado todos los trámites. Hemos tenido una máxima comprensión por parte de Osasuna, de los árbitros también. Lo hemos hablado con ellos y lo han entendido perfectamente", afirmó.

"Es una noticia muy dolorosa para el FC Barcelona. Nos ha dejado en estado de shock porque ha sido repentino. Nos hemos puesto en contacto con su madre y su esposa, deja dos hijos. Agradecemos la comprensión de todos los que tenían responsabilidad en esta decisión, porque creo que hemos tomado la decisión que correspondía. Muchas gracias", añadió.

Por otro lado, fueron muchos los jugadores que hicieron visible a través de las redes sociales ese estado de choque por lo ocurrido. "Aún no me lo creo, un fuerte abrazo para la familia", escribió Pedri, en la línea del resto de capitanes. "De no creerlo. Descansa en paz Doc. Mucha fuerza para la familia y amigos. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento", apuntó Ronald Araújo.

Mientras, el portero Marc-André ter Stegen también se mostró incrédulo. "Me faltan las palabras. Envío toda mi fuerza y apoyo a tu familia y amigos. Descansa en paz. Te echaremos mucho de menos y siempre te llevaremos en el corazón, Carles", afirmó.

"Difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado. Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo este año, sino, a lo largo de toda mi carrera. Se te echará mucho de menos, y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones, y en el de mi familia", escribió Dani Olmo en la red social 'X'.