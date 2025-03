Iñigo Pérez: "Vamos al Bernabéu con nuestra identidad, es algo que no se puede perder"

Madrid, 8 mar (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, garantizó este sábado que el hecho de enfrentarse con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu no va hacer variar su forma de jugar ni su identidad porque "es algo que no se puede perder" y consideró que el conjunto madridista tiene "respeto" hacia los franjirrojos por la temporada que está haciendo.

"Habrá días que uno se vea más guapo, más feo, que te vistas de una forma u otra, pero nuestra identidad no se puede cambiar. Iremos al Bernabéu intentando que nuestra gente nos reconozca. Será un partido difícil, pero intentaremos mantener la identidad. Llegamos en óptimas condiciones", subrayó Iñigo Pérez en rueda de prensa en la ciudad deportiva del Rayo después del último entrenamiento previo al partido de este domingo.

Valoró que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sienta "respeto" hacia el Rayo, séptimo en la Liga, por lo que aventuró que su rival "no va a especular" a pesar de tener la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid en cinco días: "No les va a debilitar ni el que tengan bajas, ni el que tengan el partido el miércoles".

"Se están jugando la Liga. Si no ganasen, estarían a seis puntos. Desde el minuto uno vamos a ver a un Madrid que va a intentar jugar rápido, controlar el partido y no especular (...) No sé si son los mejores o no, pero están arriba desde hace muchos años y será difícil seguro", presagió.

En el plano individual, no concretó quién pude ser el futbolista más determinante del Real Madrid, pero expresó su admiración por Fede Valverde: "Tengo predilección por él. Es un jugador que me encanta. Puede jugar derecha arriba o abajo, de ocho, marcar, defender, atacar, chutar de fuera... Es una gozada verlo".

De Kylian Mbappé, discrepó que haya cambiado la identidad del Real Madrid. "Añade el talento que tiene a nivel individual atacando, con sus desmarques, sus finalizaciones...", señaló.

Los dos partidos que Iñigo Pérez ha dirigido al Rayo frente al conjunto blanco acabaron con sendos empates en Vallecas (1-1, la anterior temporada, y 3-3 el pasado mes de diciembre).

La otra estadística es que el equipo franjirrojo solo ha ganado una vez en el Bernabéu en la Liga, en 1996 (1-2).

Para el técnico navarro, "estaría bien" romper la estadística en el año del centenario del Rayo, si bien puntualizó: "Por mucho que queramos, ese dato no va a hacer que ganemos mañana".

Iñigo Pérez informó de que recupera al centroampista Unai López después de un mes con problemas musculares y de que todo apunta a que Aridane suplirá en el centro de la defensa al ghanés Mumin, de quien confirmó que sufre una lesión de rodilla "de larga duración" .

A pesar de que estará varios meses de baja, no consideró necesario reforzar la plantilla al tener confianza en Aridane y en Pelayo.

De Aridane, lamentó que un sector de la afición le afee los errores que puede tener: "Viene siendo habitual que cuando no está acertado o falla un pase, hay runrún y no me gusta. La libertad de expresión es sagrada, pero el otro día estuvo bien al margen de detalles puntuales".

Respecto al delantero Raúl de Tomás, quien esta semana empezó a entrenarse con el resto de la plantilla, confió en que pronto vuelva a una convocatoria una vez que progresa en su recuperación de "la enfermedad común" que le ha mantenido sin jugar desde finales de octubre.

"Debe tener una readaptación. Hay que tener paciencia. Él está contento, ilusionado, pero tenemos que ir despacio", recomendó Iñigo Pérez, quien cuenta solo con los delanteros Sergi Guardiola y Etienne Eto'o, del Rayo B, ante el Real Madrid debido a las bajas por lesión de Sergio Camello y Randy Nteka. EFE