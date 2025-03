Belén Esteban disfruta al máximo de sus amistades en la noche madrileña

Belén Esteban está disfrutando al máximo de esta nueva etapa personal y profesional de su vida. La colaboradora de televisión ha pasado de ser un personaje público a todo un icono entre la gente joven y uno de los rostros conocidos más queridos entre los más mayores.

Hace unas semanas, la de Paracuellos no se quiso perder el esperado concierto de Merche en la mítica sala Joy Eslava por su gira '20 Aniversario Deluxe'. Siempre acompañada por su marido Miguel Marcos, del que no se separa en ningún momento, Belén se reunió con un grupo de amigos tras el concierto con el que presumió del gran momentazo que había protagonizado junto a la cantante en el escenario en el que no pudo evitar emocionarse al recordar a su padre con la canción 'Eras tú'.

Orgullosa del momento, la Patrona no dudó en presumir ante sus amigos enseñándoles una fotografía de su propio móvil en la que aparece junto a la artista sobre el escenario... un momento que se volvió viral en pocas horas.

En un ambiente muy relajado y distendido, Belén y Miguel compartieron varias horas junto a sus amigos sentados en la terraza de un bar donde también disfrutaron de algunas bebidas.