Athletic y Mallorca rememoran en San Mamés la final de Copa con Europa en la cabeza

Bilbao/Palma (España), 8 mar (EFE).- Athletic Club y Mallorca rememoran este domingo en San Mamés la última final de la Copa del Rey, que se llevó el conjunto bilbaíno en Sevilla, en un partido liguero al que llegan los dos equipos con Europa en la cabeza.

El conjunto bermellón lo hace tratando de meterse en los puestos de privilegio de la tabla y el rojiblanco instalado en posiciones Champions desde hace tiempo pero más centrado en los octavos de final de la Liga Europa. Una dura eliminatoria en una semana ante la Roma con el encuentro liguero en medio.

Los 'leones' llegan a esta cita intermedia todavía doloridos por el mazazo que le supuso el gol en la última jugada en el Olímpico de la capital italiana, un tanto del uzbeko Elmor Shomurodov que le obliga a remontar en San Mamés. No fue mal resultado del todo el 2-1 final, pero mucho mejor era el 0-1 al minuto 50 que puso Iñaki Williams e incluso el 1-1 con el que castigó Angeliño Esmorís seis minutos después.

Además, el Athletic perdió para la vuelta a sus centrales titulares, a Dani Vivián por lesión y a Yeray Álvarez por sanción, ya que fue expulsado por dos amarillas. Ello supone que el jueves jugarán de inicio Aitor Paredes y Unai Núñez, lo que podría llevar a Ernesto Valverde a utilizarlos ya este domingo juntos frente al Mallorca. Sobre todo para que Núñez, casi inédito en la temporada, vaya cogiendo sensaciones.

No serán, en todo caso, los únicos cambios en un once que se presume muy diferente al del jueves anterior y probablemente al posterior. Así, volverá bajo palos Unai Simón, que cede su puesto a Julen Agirrezabala en las competiciones de Copa, y tampoco jugará Iñigo Ruiz de Galarreta tras cumplir ciclo de tarjetas en sábado anterior en el Metropolitano.

También se espera que descansen de inicio los laterales titulares, los veteranos Oscar de Marcos y Yuri Berchiche, y, en principio, asimismo le vendría hacerlo a Mikel Jauregizar, que acumula muchas titularidades últimamente. Al capitán y a Yuri le suplirían Andoni Gorosabel y Adama Boiro y a Jauregizar, si no juega, Mikel Vesga. Porque el sustituto de Galarreta, en principio, será Beñat Prados.

Por último, habrá que ver qué hace Valverde en ataque, donde Iñaki Williams no descansa casi nunca. Lo que sí se espera es que vuelvan de salida Alex Berenguer y Gorka Guruzeta, suplentes en Roma.

No parece que Oihan Sancet, aún recuperado de su lesión muscular y tras haber viajado a Roma, donde no jugó, vaya a ser titular todavía. Lo que daría opciones a siga en el once Unai Gómez, de los mejores en el Olímpico de la capital italiana. Aunque también podría tener su oportunidad el joven Peio Canales, apenas utilizado desde su ascenso al primer equipo.

Quedaría por ver si juega Nico Williams, que no pasa por su mejor momento pero es un jugador capital para intentar el jueves la remontada europea. De cara a la cual necesita chispa y frescura.

El Mallorca quiere aprovechar esa 'distracción' del conjunto de Ernesto Valverde para sacar un botín de gran valor de San Mamés. El equipo de Jagoba Arrasate no conoce la derrota en el último mes, y sus cuatro partidos consecutivos puntuando ante Osasuna (1-1), Las Palmas (3-1), Sevilla (1-1) y Alavés (1-1) hacen la mayor racha de los bermellones sin perder en esta liga.

La semana ha estado marcada por las molestias de Dani Rodríguez en un pie, que lo han mantenido entre algodones pero estará en el banquillo de San Mamés, y la lesión muscular de última hora de Robert Navarro, que parece "grave" según el técnico y estará fuera hasta después del parón.

Con ello, se espera que Arrasate recupere la línea de cinco defensas que ha alineado en todos sus desplazamientos de este 2025. Copete volverá al once titular en detrimento del extremo catalán y la novedad podría ser la vuelta de Samú Costa al centro del campo tras superar las molestias musculares que arrastró en las últimas semanas.

Quien se ha ganado de nuevo el puesto de indiscutible en el equipo es Vedat Muriqi. El kosovar, a pesar de la falta de puntería la semana pasada, ha recuperado el punto físico para ganarle la partida a las defensas rivales y será una de las principales bazas mallorquinistas a través del juego directo.

Sin embargo, el principal debe de los insulares será la fiabilidad defensiva, puesto que no han conseguido dejar su portería a cero en ninguna de sus apariciones este año y han perdido la solidez que les caracterizaba en los últimos años.

- Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Núñez, Paredes, Adama; Prados, Vesga; Iñaki Williams, Unai Gómez, Berenguer; y Guruzeta.

Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Mojica; Mascarell, Samú Costa, Darder; Asano y Muriqi.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Árbitro VAR: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: San Mamés.

Hora: 17.30 GMT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (4º, 48 puntos); Mallorca (8º, 36 puntos).

La clave: La gestión anímica del Athletic del 2-1 en Roma y la capacidad del Mallorca de recordárselo durante los 90 minutos.

El dato: Athletic y Mallorcahan empatado en sus cinco de su seis últimos enfrentamientos, aunque en la última visita bermellona a San Mamés los 'leones' golearon por 4-0 (Yuri Berchiche, 2, Guruzeta y Muniain)

Las frases:

. Valverde: "Mañana nos preocupamos del Mallorca y no pensamos en nada más".

. Jagoba Arrasate: "Si el Athletic va cuarto es porque saben convivir con ello".

Altas: Johan Mojica, en el Mallorca.

Bajas: Dani Vivián (lesión muscular), Iñigo Ruiz de Galarreta (acumulación de tarjetas) y Álvaro Djaló (esguince de tobillo), en el Athletic; y Robert Navarro (lesión), en el Mallorca.

Dudas: Oihan Sancet (lesión muscular), en el Athletic; y Dani Rodríguez (molestias en el pie), en el Mallorca.

Apercibidos: Mikel Jauregizar y Yeray Álvarez, en el Athletic; Valjent, Copete, Samú, Mascarell, Larin y Abdón, en el Mallorca. EFE

1012193