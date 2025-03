Trump recomienda por carta a Jamenei la reapertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que este pasado jueves envió una carta al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la que recomendó la reapertura de negociaciones sobre el programa nuclear de la república islámica como la mejor alternativa posible dado que no permitirá que Teherán se haga con un arma estratégica.

"La otra opción será que haya que tomar medidas, porque Irán no debe obtener un arma nuclear", ha manifestado Trump en una entrevista para Fox Business, la sección económica del canal Fox News, en un adelanto publicado este viernes antes de su difusión íntegra el próximo domingo.

"Hay dos formas de abordar esto: o por la vía militar o pactando un acuerdo y preferiría esto último. Yo no quiero hacer daño a la gente de Irán. Conozco a muchos iraníes en este país. Son un gran pueblo, pero viven bajo un régimen muy duro", ha manifestado el presidente antes de defender su aproximación.

"No todo el mundo está de acuerdo pero creo que podemos firmar un acuerdo que dé tan buen resultado como una victoria militar", ha declarado Trump antes de avisar que "el tiempo se agota" y "hay que hacer algo de una forma u otra".

De ahí que Trump reconociera el envío de la carta a Jamenei. En ella, el presidente le ha trasladado su deseo de entablar conversaciones. "En la carta vine a decirle que espero que negocie, porque de lo contrario tendremos que entrar por la vía militar y va a ser algo terrible", ha manifestado el mandatario.

El presidente estadounidense ya se expresó el mes pasado en los mismos términos en una entrevista con el diario 'The New York Post'.

"A mí me gustaría alcanzar un acuerdo con Irán sobre el tema de la no proliferación nuclear", declaró el mandatario estadounidense en ese momento. "Lo preferiría a bombardearlos por todas partes. No quieren morir. Nadie quiere morir", aseveró.

En 2018 y durante su primer mandato, Trump anunció la retirada unilateral de Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear con Irán alcanzado por su predecesor, Barack Obama, tres años antes.

La retirada norteamericana descarriló un pacto por el que Irán regresaba a los mercados internacionales a cambio de despejar dudas sobre la naturaleza de su programa de investigación nuclear.