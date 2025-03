Trump amenaza con nuevas sanciones bancarias a Rusia por Ucrania

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que está “considerando seriamente” nuevas sanciones bancarias y aranceles a Rusia por sus continuos ataques a Ucrania, aumentando la presión antes de las negociaciones esperadas para poner fin al conflicto.

“Basado en el hecho de que Rusia está alastando a Ucrania en el campo de batalla en este momento, estoy considerando seriamente sanciones bancarias a gran escala, sanciones y aranceles sobre Rusia hasta que se alcance un cese al fuego y un acuerdo final de paz”, escribió Trump en Truth Social. “A Rusia y Ucrania, negocien ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias!”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo anteriormente que EE.UU. no dudará en imponer todas las sanciones a la energía rusa si eso ayuda a conducir a un alto al fuego en la guerra de Ucrania.

Estados Unidos y los países europeos ya han impuesto amplias sanciones a la economía rusa, incluidos sus bancos, por su invasión a gran escala de Ucrania hace poco más de tres años.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Trump Threatens New Banking Sanctions on Russia Over Ukraine

