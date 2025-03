Tapia regresa a Balaídos

Vigo/Madrid, 7 mar (EFE).- El internacional peruano Renato Tapia regresa este sábado a Balaídos, donde durante cuatro temporadas defendió la camiseta del Celta, la primera de un enorme impacto que lo convirtió en deseo de muchos clubes europeos, hasta que el pasado verano, sin oferta de renovación del club vigués, firmó por el Leganés.

Al mediocentro le costó entrar en el equipo de Borja Jiménez –su primera titularidad llegó en la octava jornada, ante el Rayo Vallecano-, pero a partir de ahí se ha convertido en un habitual del once pepinero, al que retornará, probablemente, tras cumplir ciclo de tarjetas amarillas en el derbi ante el Getafe.

"Esperé al Celta hasta el final, pero no me llegó ninguna oferta. Se dijeron muchas cosas sobre mí que no fueron ciertas", declaró Tapia, a quien mañana, casi con seguridad, le tocará medirse en el centro del campo con Fran Beltrán, el futbolista que, poco a poco, lo fue apartando de la titularidad en Vigo.

El Celta encara el partido con ánimo de revancha. La derrota en Butarque (3-0) dolió mucho en el vestuario celeste. Además, un triunfo alimentaría el sueño europeo del equipo de Claudio Giráldez, que solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos en Balaídos –ante el Athletic Club- y encadena cuatro jornadas sin perder.

La última vez que los celestes encadenaron cinco partidos ligueros puntuando fue en abril de 2023 (3 victorias y cuatro empates). Igualar ese registro pasa por derrotar al Leganés, el cuarto equipo con mayor porcentaje de porterías a cero a pesar de ser el sexto más goleado de la Liga. Aspas, tras varias suplencias, podría entrar en el once para desarmar al conjunto madrileño.

Por su parte, el Leganés afronta la cita con el subidón de moral que le dio el haber ganado a su máximo rival, el Getafe, en el descuento, rompiendo con ello una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria entre LaLiga EA Sports que le había llegado a vivir muy de cerca la amenaza del descenso sin llegar a caer hasta los tres últimos puestos.

Ahora viajará a un estadio muy especial para él pues fue allí donde Víctor Díaz marcó el primer gol del club en la máxima categoría del fútbol español, el cual sirvió también para estrenar el casillero de victorias. Ese, y otro en Copa del Rey, han sido los dos únicos triunfos del bando leganense en sus cinco visitas oficiales a Vigo.

Los blanquiazules tienen además esta vez la cuenta pendiente de volver a marcar fuera de casa, algo que no han logrado en sus tres últimas salidas a Bilbao, Valencia y San Sebastián; las cuales se saldaron con cinco tantos en contra que se tradujeron en dos derrotas y un empate.

En lo que respecta al plantel, Tapia será la única novedad. En cambio seguirán estando ausentes Enric Franquesa y Borna Barisic, ambos lesionados hasta final de la temporada; y el atacante Munir El Haddadi, quien cumplirá el último de los tres partidos de sanción que recibió tras ser expulsado ante el Alavés.

Posible alineación:

Celta: Guaita: Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Beltrán, Carreira; Aspas o Fer López, Iker Losada y Borja Iglesias.

Leganés: Dmitrovic; Rosier, Nastasic, Sergio González, Jorge Sáenz, Javi Hernández; Cissé, Neyou, Tapia; Dani Raba y Diego García.

Estadio: Balaídos:

Hora: 14.00 (13.00 GMT)

Árbitro: Díaz de Mera colegio (castellano-manchego)

Puestos: Celta (10º, 33 puntos); Leganés (16º, 27 puntos)

El dato: El Celta es el equipo con más goles encajados en saque de esquina de LaLiga

La frase:

- Giráldez: “Lo de Butarque fue un aprendizaje brutal”

- Borja Jiménez: Vamos con la confianza de poder traernos algo positivo

Altas: Renato Tapia en el Leganés.

Bajas: Swedberg y Hugo Álvarez por lesión en el Celta; y Enric Franquesa y Borna Barisic por lesión y Munir El Haddadi por sanción en el Leganés.

