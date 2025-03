Slot: "El Real Madrid encuentra la forma de ganar aunque el otro equipo sea mejor"

Londres, 7 mar (EFE).- Arne Slot, técnico del Liverpool, justificó el mal partido de su equipo contra el Paris Saint Germain diciendo que todo equipo tiene partido malos y utilizó el ejemplo del Real Madrid, que encuentra una forma de ganar "aunque el otro equipo juegue mejor".

"Si quieres ganar algo, ya sea la Premier League o la Copa de la Liga, la Champions o la FA Cup, necesitas, algunas veces, tener un partido en el que no juegues tu mejor fútbol y tengas algo de suerte", dijo el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana contra el Southampton.

"No hay equipo que juegue los 38 partidos de liga solo con buen fútbol. El Real Madrid es uno de los ejemplos de esto, encuentran una forma de ganar incluso si el otro equipo juega mejor".

Con trece puntos en la cabeza de la tabla, el Liverpool podría hacer rotaciones este sábado contra el colista antes de recibir en Anfield al PSG, con una escasa ventaja de un gol en la ida.

"Si hubiera cuatro o cinco días entre el último partido y este probablemente utilizaría el mismo once de nuevo, pero como solo hay dos, tendremos que luchar mucho. Y no es que sea el primer partido que jugamos en tres o cuatro semanas, es probablemente el partido 50 en los últimos tres meses, así que para elegir el once tienes que ver la calidad del rival y sobre todo el estado de forma de los jugadores". EFE