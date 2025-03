China, "dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo" en el fin del conflicto en Ucrania

El Gobierno de China se ha mostrado este viernes "dispuesto a seguir desempeñando un papel constructivo" en el fin del conflicto en Ucrania y ha remarcado que "ha estado trabajando por la paz y promoviendo las conversaciones" mientras buscaba una solución política "desde el primer día", en el marco del acercamiento de Estados Unidos a Rusia desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

"China da la bienvenida y apoya todos los esfuerzos comprometidos con la paz. Al mismo tiempo, debe remarcarse que las raíces de esta crisis son complejas e intrincadas. Se necesita tiempo (...). Pero no puede haber ganadores en el conflicto, y no habrá perdedores en la paz. La mesa de negociaciones es el final del conflicto y el punto de partida hacia la paz", ha declarado el ministro de Exteriores de China, Wang Yi.

Así, ha reconocido que "las posiciones de todas las partes no son completamente consistentes", si bien "todas esperan alcanzar un acuerdo de paz justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes". "Este es un consenso raro y valioso y un objetivo en el que debemos trabajar juntos", ha agregado después de defender su posición, "objetiva y justa" con el fin de "reunir consensos".

"La crisis ucraniana ha durado más de tres años. Mirando hacia atrás, esta tragedia podría haberse evitado. Todas las partes deben aprender lecciones de la crisis. La seguridad es mutua e igualitaria. La seguridad de un país no puede construirse sobre la inseguridad de otros", ha declarado durante una rueda de prensa.

RELACIONES PEKÍN-MOSCÚ

El jefe de la diplomacia china ha afirmado que la relación Pekín-Moscú "es una constante en un mundo turbulento, no una variable en juegos geopolíticos", de tal forma que ha celebrado que ambos países hayan "explorado una forma de llevarse bien entre sí de "no alineación, no confrontación y no apuntar a terceros", en la "vanguardia de las relaciones de grandes potencias".

"No importa cómo cambie el entorno internacional, la lógica histórica de la amistad entre China y Rusia permanece inalterada y la fuerza impulsora endógena permanece inalterada. (...) Una relación China-Rusia madura, tenaz y estable no cambiará debido a un solo evento, ni será interferida por un tercero", ha aseverado.

En este sentido, ha explicado que ambos han "decidido mantener una amistad permanente de buena vecindad, llevar a cabo una cooperación estratégica integral y buscar una cooperación mutuamente beneficiosa y resultados de beneficio mutuo, porque esto es en el mejor interés de los dos pueblos y está en línea con la dirección del desarrollo y el progreso de los tiempos".