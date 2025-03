Así ha sido el estreno de 'Supervivientes'. Terelu, Montoya, ¡y unas nominaciones que marcarán un antes y un después

Cuando todavía no nos hemos recuperado de la emoción de la victoria de Marieta en la final de 'GH Dúo', y de las hogueras definitivas de 'La Isla de las Tentaciones' -con la ruptura de todas las parejas excepto Tadeo y Estefany, y la lluvia de reproches entre Montoya y Anita Williams- ¡arranca 'Supervivientes 2025'!

"Va a ser una edición épica" ha asegurado a la audiencia Jorge Javier Vázquez este jueves durante la primera gala de la edición; y por los momentazos que nos ha dejado su estreno, parece que no se equivoca.

En primer lugar, Terelu Campos no solo ha vencido sus miedos tirándose del helicóptero, sino que además ha revelado por fin su misión en Los Cayos Cochinos después de días de incertidumbre. Por el momento no es concursante oficial, sino 'fantasma del futuro', y si supera los 20 días que su hermana Carmen Borrego pasó en la isla se convertirá en superviviente de pleno derecho. Y con ciertos privilegios, ya que podrá abandonar en cualquier momento sin penalización y volverá a España antes del 26 de abril, fecha en la que estrenará su obra de teatro 'Santa Lola'.

EL CÁSTING NO ESTÁ CERRADO

A los 17 concursantes confirmados -entre ellos la hija de María Teresa Campos- que se han lanzado del helicóptero este jueves- se unirá este domingo José Carlos Montoya. Confirmando lo que se había convertido en un secreto a voces, Sandra Barneda ha irrumpido en la gala para anunciar su fichaje por el reality al grito de "¡Montoya, por favor!", y el de Utrera ha querido mandar un mensaje a sus seguidores en forma de vídeo a su llegada a Honduras.

"Buenas, flamencos, aquí estamos. Welcome to Honduras.Tanto que lo habéis querido, lo habéis pedido, el Montoya 'pa' Honduras. Después de toda la fatiguita que acabamos de pasar, ¿ya me queréis mandar para otra fatiga? Pero esta fatiga la voy a vivir yo de corazón porque os lo debo a ustedes, porque me habéis curado el alma. Toda la fatiga que ha pasado Montoya en esa isla de cuyo nombre no me quiero acordar, me la habéis curado", ha reconocido muy emocionado.

No es la única sorpresa, ya que este domingo, en el primer 'Conexión Honduras' de la edición, descubriremos a los nuevos concursantes, ya que como han desvelado Jorge Javier y Sandra, Montoya no será el único. ¿Habrá reencuentro en 'Supervivientes' con Anita o con Manuel?

SE FORMAN LOS GRUPOS, Y YA HAY LÍDERES

Tras los saltos del helicópero, los concursantes se han enfrentado a la primera prueba que determinaría la formación de los equipos y los primeros líderes de la edición: el emblemático 'bautismo de barro'. En función del tiempo que han hecho, los 17 concursantes se han dividido en dos grupos que han conocido sus destinos dispares.

El formado por Álvaro Muñoz Escassi, Makoke, Borja González, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Laura Cuevas, Koldo Royo y Samya -perdedor al haber tardado más tiempo en concluir en circuito- vivirá la primera semana en 'Playa furia', donde las condiciones son extremas y el alimento escaso. Y el de Damián Quintero, Gala Caldirola, Rosario Matew, Beatriz Rico, Pelayo Díaz, Almácor, Ángela Ponce y Nieves Fit lo hará en 'Playa Calma', un 'oasis' al lado del otro equipo.

Una prueba que también nos ha dejado a los líderes de cada grupo, que son los que menos tiempo han tardado en hacer el recorrido: Escassi, el de 'Playa furia' al haber tardado tan solo 1 minuto y 27 segundos, y Damián, el de 'Playa Calma' con 1 minuto y 53 segundos. Su privilegio, la inmunidad y poder nominar directamente a uno de sus compañeros.

SORPRESA Y DECEPCIÓN EN LAS PRIMERAS NOMINACIONES

Llegaba entonces el momento de las primeras nominaciones, que sin duda han dejado a varios señalados y prometen marcar y desequilibrar la convivencia. En 'Playa Calma' la nominada por el grupo ha sido Beatriz Rico -a la que todos ven más débil, afirmando que creen que podría dificultarles la supervivencia-, que se ha tomado la decisión de sus compañeros con resignación (afirmando que ya lo sabía) pero también con desilusión. Damián, como líder, daba su voto a Rosario Matew por su tardanza al hacer la prueba, aunque ha aclarado que no tiene nada en su contra.

En 'Playa furia', por su parte, los votos se han dividido entre Koldo Royo -por su edad- y Samya, que para su sorpresa ha sido finalmente la nominada por el grupo, reaccionando con una cara de enfado que no se ha esforzado por disimular. Escassi, como líder, ha nominado a Koldo, argumentando que "pensando en el grupo es lo más justo aunque le quiero a mi lado todo el concurso".

Por tanto, los primeros nominados de la edición son Beatriz Rico, Rosario Matew, Samya y Koldo. ¿Quién se convertirá el próximo jueves en el primer expulsado?