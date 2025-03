Redondo pide reforzar los planes de igualdad en las empresas frente a la postura del Gobierno de Trump

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este jueves reforzar los planes de igualdad en las empresas frente a la postura del Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump.

Así lo ha puesto de manifiesto en la jornada 'Igualdad en la empresa. Compromiso de presente y futuro', que se ha celebrado en el Ministerio de Economía con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. En este sentido, la ministra ha abogado por políticas públicas que hagan realidad una economía con igualdad, de forma "ágil" y "en un periodo de tiempo razonable". "No podemos esperar", ha apuntado.

En esta misma línea, se ha referido a la intención del gobierno de Estados Unidos de penalizar a las empresas que tengan planes de igualdad. "Y eso llamó poderosamente la atención del presidente del Gobierno que fue el que nos indicó que necesitábamos este debate social, este debate económico, este debate empresarial que nos lo debíamos", ha explicado.

Precisamente, el 11 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la reunión interparlamentaria en el Congreso del grupo socialista que pediría a las empresas norteamericanas con sede en España que cumplan con los compromisos de diversidad e inclusión. Lo expresó tras tener conocimiento "por la prensa internacional" de que "grandes empresas norteamericanas vinculadas a la consultoría, que operan también en España, planean renunciar a sus objetivos de diversidad e inclusión".

Igualmente, Redondo ha defendido que la incorporación de las mujeres a las empresas "es rentable y mejora la competitividad". "Desde el punto de vista de las empresas yo creo que hay innumerables estudios y antes se ha comentado que efectivamente nos demuestran que la incorporación de las mujeres en los equipos, tanto en las plantillas como en los equipos directivos, es rentable y mejora la competitividad", ha asegurado.

También ha recalcado que "no se puede defender una economía sin igualdad". Además, ha precisado que la incorporación de las mujeres a las empresas mimetiza la sociedad a la que sirve y retiene talento y somos decisivas a la hora de establecer ámbitos de consumo.

Además, la titular de la cartera de Igualdad ha dicho que las mujeres son "decisivas" a la hora de establecer hábitos de consumo o de decidir sobre el consumo. "Somos el 51 por ciento de la población, no somos ninguna minoría y, por lo tanto, tendríamos que estar en esa misma composición en todas las áreas", ha subrayado.

Finalmente, Redondo ha abogado por "reforzar" el compromiso por la igualdad en las empresas, para lo que ha dicho que es "esencial" la colaboración público-privada. "Somos una sociedad diversa y eso lógicamente se tiene que materializar también en las empresas", ha concluido.

CUERPO LLAMA A NO CAER EN UN "FALSO OPTIMISMO"

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también ha participado en la jornada, ha indicado que "no hay ninguna razón ni ninguna justificación para no avanzar, para no conseguir esa igualdad en materia de género". Si bien, ha llamado a no caer en un "falso optimismo" en cuanto a los avances que se han logrado en esta materia y ha instado a seguir "con un grado de ambición elevado".

Igualmente, ha destacado medidas sociales que el Gobierno ha implementado en los últimos años por la igualdad: la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la subida de las pensiones, la reforma laboral, los permisos de paternidad y de maternidad y la Ley de Paridad.

"Sabemos que no hemos llegado allí donde queremos estar. Esos dos conceptos, de techo de cristal y de suelo pegajoso, que siguen estando ahí. La parcialidad involuntaria, la presencia todavía en órganos directivos, por supuesto la brecha salarial. Tenemos que seguir trabajando, pero yo creo que tenemos todos esa concienciación de que el camino merece la pena y que lo que nos está esperando más allá son réditos y beneficios para todos, tanto como empresas y trabajadores, como país, como decía la ministra de Igualdad, así que vamos a por ello", ha apuntado.