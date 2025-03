Artista mexicano Fabián Cháirez protesta por "censura" a exposición 'La venida del señor'

Ciudad de México, 6 mar (EFE).- El artista mexicano Fabián Cháirez ha convocado para este viernes 7 de marzo a una manifestación pacífica en respuesta a la "censura a su exposición" ‘La venida del señor’, que fue clausurada por orden judicial en su última semana de exhibición en la Academia de San Carlos de la capital mexicana.

La exposición, abierta al público desde el pasado 5 de febrero, estaba prevista hasta este 7 de marzo, pero un juez ordenó su clausura, al conceder un amparo a grupos conservadores que reclamaban que las obras atentan contra la "libertad religiosa".

En un comunicado, Cháirez explicó que la suspensión provisional fue ordenada el 28 de febrero por el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, del juzgado sexto del distrito en materia administrativa del primer circuito, dentro del juicio amparo indirecto número 257/2025.

"Dicha resolución en ningún momento me fue notificada de manera personal, ni se me ha extendido copia del documento al momento de escribir este comunicado, dejándome en total indefensión al no ser llamado a este proceso judicial", advirtió el artista.

Así mismo, Cháirez reclamó que -aunque la Universidad Autónoma de México (UNAM) funge como autoridad responsable de la exhibición-, como creador de la obra, debió "ser llamado al juicio de amparo en referencia, para hacer la defensa correspondiente" y no ver afectado su "derecho humano a la libertad de expresión".

"La censura impuesta a mi trabajo es un acto de intolerancia que niega la posibilidad de debatir y de encontrar nuevas formas de interpretar nuestra relación con lo divino. No se puede permitir que el miedo o el dogma dicten los límites del arte", expuso Cháirez.

Además, el artista señaló que la UNAM no se ha pronunciado al respecto y tampoco lo han hecho las personas involucradas en la exposición, lo que demuestra "su falta de interés en inculcar a las próximas generaciones de artistas la defensa de su obra y la libre expresión".

Por ello, Cháirez hizo un llamado a una protesta pacífica en las afueras de la Academia de San Carlos, en el centro de Ciudad de México, contra los juicios morales o presiones que buscan "silenciar visiones incómodas o disruptivas".

"Hoy es mi obra la que es censurada, pero mañana puede ser cualquier otra manifestación artística que desafíe el pensamiento establecido", agregó el artista.

Por su parte, la organización de Abogados Cristianos, que interpuso el amparo, celebró en sus redes sociales la suspensión de la exposición y el respaldo del juez a que "la libertad de expresión tiene como límite el que no rebase y afecte la reputación y el derecho humano del honor de los católicos en sus creencias y símbolos".

‘La venida del señor’ está compuesta por nueve óleos sobre lienzo, obras realizadas entre 2018 y 2023, donde Cháirez toma elementos del arte sacro y los fusiona con el erotismo y la sexualidad, inspirado en grandes artistas como Fra Angélico y El Greco.

Esta es la segunda polémica en la que se ve envuelto el artista, tras la exhibición en 2019 del cuadro ‘La Revolución’ o ‘Zapata en tacones’, el cual reinterpreta al revolucionario mexicano Emiliano Zapata desde una perspectiva homoerótica, que generó manifestaciones a favor y en contra. EFE