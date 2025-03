(Previa) Un ascendente Real Betis busca confirmar su mejoría de la temporada en Europa

El Real Betis recibe este jueves al Vitória Guimaraes portugués en el Estadio Benito Villamarín (18.45 horas) en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League, un duelo al que equipo verdiblanco llega queriendo confirmar su buen estado de forma en el mejor momento de la temporada tras reaccionar a tiempo para los compases decisivos.

El feudo bético volverá a acoger un partido de entidad por segunda vez en menos de una semana para el equipo andaluz. Tras la importante victoria frente al Real Madrid el pasado sábado en Liga (2-1), el Betis encara con ilusión una nueva cita con la tercera competición europea después de certificar su pase ante el KAA Gent belga donde hizo valer el contundente resultado cosechado en tierras belgas (0-3).

Los pupilos de Manuel Pellegrini quieren aprovechar la línea ascendente para salir con ventaja de Sevilla en la eliminatoria y afrontar la vuelta de la semana que viene con cierta tranquilidad. Tan solo la derrota intrascendente ante el equipo belga (0-1) empaña el último mes de competición del conjunto verdiblanco que ha remendado su situación en Liga con tres victorias consecutivas y ahora mira a los puestos europeos --es sexto--.

El 'Ingeniero' parece haber dado con la tecla del equipo para sobreponerse a las críticas que llegaron a situarle lejos de Heliópolis. Una situación que ha venido también ayudada por el gran estado de forma de Isco Alarcón y el buen rendimiento del recién llegado Antony. El malagueño se ha erigido como gran estandarte de un equipo que gira entorno a él y le busca en la parte ofensiva, ha participado en los últimos cuatro goles béticos.

Ya recuperado de la fractura de peroné que sufrió a final de la temporada pasada y que le impidió empezar la temporada a las órdenes del entrenador chileno, Isco quiere que continúen esos notables resultados de un Betis que en el Villamarín ha mostrado fortaleza. La escuadra verdiblanca tan solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos de Conference League disputados en su estadio, ganando dos de ellos con la portería a cero, algo que también hizo en sus únicos choques previos contra el Vitória en la Liga Europa en la temporada 2013-14.

Para este partido, Pellegrini no podrá contar con los lesionados Marc Roca y Giovani Lo Celso, los no inscritos Cucho Hernández y William Carvalho; y Héctor Bellerín, por decisión técnica. El objetivo de los andaluces será llegar a sus primeros cuartos de final en una competición de la UEFA que no pisan desde la temporada 1997-98.

Enfrente estará el Vitória Guimaraes que tratará complicar la eliminatoria al conjunto bético. Los portugueses se mostraron fuertes en la Fase de Liga de la Conference League en la que acabaron en segunda posición con 14 puntos, solo detrás del Chelsea inglés (4V y 2E). El equipo no registró derrota alguna siendo una de las revelaciones de la competición para un club que ocupa la 98ª posición en el ranking de coeficientes de la UEFA.

Sin embargo, en la Liga Portuguesa está algo dubitativo y marcha en séptima posición, lejos de los puestos de clasificación para Europa. Los lusos acumulan un parcial de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota en el torneo doméstico. Por ello, se agarran a la competición europea para enmendar la temporada donde fuera de casa solo han recibido tres goles.

Para la visita al Villamarín, es duda por lesión su principal delantero, el brasileño Gustavo Silva, que suma ocho goles esta temporada --tres de ellos en la Conference League--. A las órdenes del técnico portugués Luís Freire se encuentra el albaceteño Óscar Rivas, canterano del Atlético de Madrid, que llegó al equipo este verano procedente del Alcorcón y parece estar entrando en los planes del entrenador en los últimos partidos.