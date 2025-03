Pedri se va satisfecho de Lisboa, pero advierte: "Falta la mitad del trabajo"

Redacción deportes, 5 mar (EFE).- El centrocampista canario Pedri González, que fue elegido como mejor jugador en la victoria del Barcelona en Lisboa ante el Benfica (0-1), ha mostrado su satisfacción por la misma, aunque ha recordado que aun "falta la mitad del trabajo".

"Hemos sabido defender y hemos aprovechado la que hemos tenido arriba", ha comentado Pedri en declaraciones a 'Movistar +'. El canario se ha congratulado especialmente porque el equipo azulgrana tuvo que jugar con diez desde el minuto 22 por la expulsión de Pau Cubarsí.

"Cuando nos quedamos con uno menos, sabíamos lo que teníamos que hacer. Estar atrás juntitos, defender como un bloque y aprovechar las que tuviéramos arriba con la intensidad de Rapha, la calidad de Lamine y Lewandowski aguantando", ha insistido.

También ha comentado la acción previa a la expulsión de Cubarsí, en la que el Barcelona reclamó una falta. "Estábamos reclamando un empujón a Frenkie de Jong. La verdad es que no la he visto repetida, no sé qué decirte, pero bueno, en directo, me parece falta, pero si no la ha pitado...", ha afirmado.

En la parte final, Pedri acabó con problemas físicos, como buena parte de sus compañeros, debido a la intensidad del partido y a haber jugado con diez muchos minutos.

"Sabíamos que hacía falta ayudar al equipo, había que correr como el que más y bueno estoy muy contento por la victoria, pero aún queda otro partido", ha reconocido.

También se ha referido a la gran actuación del meta barcelonista Szczęsny, que realizó hasta ocho paradas. "La última vez que jugó aquí, no se fue muy contento, pero nos ha salvado (hoy) muchas, sobre todo una en la primera parte", ha agregado.

Pedri considera que el meta polaco es "muy grande" y estuvo muy bien bajo los palos. "Nos vamos satisfechos por cómo se ha dado el partido, pero bueno queda la mitad del trabajo para pasar ronda", ha recordado. EFE.