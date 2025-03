Lukashenko ofrece Bielorrusia para acoger negociaciones de paz sobre Ucrania con Trump, Putin y Zelenski

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha ofrecido a los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y Ucrania, Volodimir Zelenski, acudir a Minsk para organizar una cumbre de paz de cara a lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, desatada por la invasión ordenada en febrero de 2022 desde el Kremlin.

"Es importante negociar. Si quieren, que vengan. Hay 200 kilómetros desde la frontera bielorrusa a Kiev. Se tarda media hora en avión. Vengan", ha sostenido durante una entrevista al 'youtuber' Mario Nawfal, grabada el 27 de febrero y recogida este miércoles por la agencia estatal bielorrusa de noticias, BelTA.

"Nos sentaremos aquí y lograremos un acuerdo en una atmósfera de calma, sin tensiones", ha manifestado. "Por favor, diga a Trump que le espero aquí para unas conversaciones con Putin y Zelenski. Negociaremos con calma si quieren lograr un acuerdo", ha reiterado el mandatario de Bielorrusia.

Así, ha subrayado que "no hay necesidad de intimidar a Zelenski, al margen de lo que se piense de él". "Es importante llegar a acuerdos con Zelenski porque una gran parte de la sociedad ucraniana le apoya", ha argumentado, antes de sostener que considera que Trump es más independiente que su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden.

"Adoptará sus propias decisiones, incluso si son erróneas. Biden no tomaba las decisiones por su cuenta. Cuando se le decía que no llamara por teléfono, no lo hacía. Cuando se le dijo que llamara dictador a Putin, le llamó dictador", ha afirmado Lukashenko, quien ha aseverado que "había un enorme ejército de personas empujando a Biden en una determinada dirección".

Por otra parte, ha descartado jugar cualquier tipo de papel de mediación en la guerra en Ucrania. "Odio la mediación por encima de todo. Significa ponerse en medio de dos personas y pretender que puedes hacer algo. Si puedo ayudar con algo, como hacer que las personas se junten o añadir dinámica a un proceso, lo haré encantado, si puede hacer que la vida de la gente sea mejor (...), pero no quiero ser mediador, especialmente en un proceso de paz en Ucrania", ha añadido.

Lukashenko ha ensalzado además la figura de Trump y ha asegurado que considera que "está haciendo un gran trabajo". "No sólo habla, sino que está convirtiendo sus palabras en acciones en lo relativo a poner fin a la guerra en Ucrania y en Oriente Próximo. Sus esfuerzos para poner fin a la guerra tienen que ser reconocidos. Me parece que no tiene más política exterior que la paz, y eso es brillante. Estoy preparado a estar a su lado y hacer todo lo posible para poner fin a la guerra y hacer que la vida de la gente sea mejor", ha argüido.

En este sentido, ha abogado por impulsar un proceso de paz y dejar para otro momento "la asignación de culpas". "Nadie escapará a su responsabilidad", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que, si bien "no ha hablado de ello" con Putin, considera que el presidente ruso "no esperaba que (la invasión) se convirtiera en una guerra así". "Cuando vio el enorme número de personas muriendo, aceptó de forma instantánea unas negociaciones para detener el conflicto y negociar", ha señalado.

"Siempre hay una opción y puede que Putin tuviera esa opción. Sin embargo, no es tanto sobre la expansión de la OTAN hacia el este como de las amenazas que se crearon en Ucrania. Ahí es donde vio una amenaza a Rusia y desde ahí se hicieron públicas las amenazas contra él. Esa es una de los grandes motivos de lo que ha pasado", ha explicado, antes de acusar al ex primer ministro británico Boris Johnson de "prohibir a Zelenski alcanzar la paz" durante las conversaciones en Estambul meses después del inicio de la invasión.

"Empujó a Zelenski a la guerra de nuevo. Conozco muy bien los funcionamientos internos de la política en Occidente. Johnson nunca lo hubiera hecho por su cuenta, sin la bendición de la que entonces era la Administración estadounidense. Por ello, estoy totalmente convencido de que Reino Unido y la Administración Biden tuvieron un papel en el recrudecimiento del conflicto en Ucrania", ha declarado Lukashenko, quien ha ahondado en que si se hubiera aplicado el documento acordado, ahora "se estaría en un mejor lugar".

Así, ha recalcado que él mismo "pidió públicamente a las autoridades ucranianas que alcanzaran la paz". "Se negaron, eligiendo combatir hasta el último ucraniano. Eso es lo que Occidente estaba empujando a Ucrania a hacer. Bien, siguen luchando hasta el último ucraniano", ha puntualizado, antes de adelantar que Rusia "nunca aceptará" un despliegue de tropas de pacificación de la Unión Europea (UE) en Ucrania".

"Rusia nunca lo aceptará. Al menos esa es la posición rusa en estos momentos. Especialmente debido a que la cúpula de la UE, representada principalmente por Alemania y Francia, está adoptando una postura muy agresiva en estos momentos", ha zanjado.