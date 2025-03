El porcentaje de artistas españolas en ARCO se reduce a casi la mitad en un año, hasta el 5,8%, según el informe de MAV

El porcentaje de artistas españolas en ARCOmadrid ha descendido hasta el 5,8% en esta edición, casi la mitad que el año pasado, mientras que la presencia de artistas mujeres se sitúa en el 35,1%.

Así lo reflejan los datos del informe realizado por la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV), que asegura que en el resto de las ferias se mantiene por lo general la subida en la presencia de las artistas y la tendencia a la paridad.

En la comparativa de las cinco ferias analizadas, Hybrid con un 58,8%, es la feria más paritaria. JustMad se sitúa a continuación con un 52,2% mientras que Art Madrid y Urvanity aumentan el porcentaje de artistas mujeres, en esta última llegando al 33,3%.

Por ello, la asociación señala que el descenso en la participación de mujeres artistas en ARCOmadrid "resulta más llamativo" y destaca que el porcentaje de mujeres artistas españolas en proporción al resto de artistas hombres y mujeres y colectivos mixtos españoles y extranjeros también tiende a aumentar en algunas ferias, aunque no es una tendencia común a todas.

El aumento de la presencia de mujeres que se ha visto en JustMad se aprecia especialmente en las artistas españolas, que suben al 37,7%, nueve puntos más que en 2024. También aumenta su porcentaje en Urvanity, dos puntos respecto al año pasado, mientras que en Art Madrid, donde la presencia femenina ha aumentado, desciende ligeramente la de artistas españolas, mientras que en Hybrid se reduce ocho puntos, bajando al 33,1%.

Según los dosieres presentados por las galerías, en torno a una veintena no presenta ni una sola artista. Entre ellas Alvaro Alcázar, Cayón, Del Inffinito, Dépendence, Diiez, Fernández-Braso, GGomids & Co., Guilermo de Osma, House of Cappaz, Leandro Navarro, Martina Simeti, Miguel Marcos, Miguel Nabinho, Nordenhake, P74, Pl Artwork London, Rafael Pérez-Hernando y Timothy Taylor.

El porcentaje de mujeres al frente de las galerías presentes en las ferias tiende a aumentar, aunque no de la misma manera. En ARCOmadrid, Art Madrid y JustMad aumenta de forma más o menos sensible, en esta última muy significativamente, casi 20 puntos respecto a 2024, situándose en el 68,2% de directoras. En Urvanity y en Hybrid baja, sin embargo, a la vez que aumenta el número de galerías con gestión mixta.

En los informes de los últimos años se detectó una mayor presencia de artistas jóvenes, sobre todo representados por galeristas jóvenes. Esta tónica sigue apreciándose este año, donde los programas Opening de ARCOmadrid y JustMad muestran un mayor porcentaje de artistas emergentes que los programas generales, tendencia que también se aprecia en Urvanity, donde el grupo más numeroso es el de artistas entre 20 y 40 años.

Por último, la asociación menciona que, "a falta de medidas positivas de fomento de la paridad, las galerías y las ferias en las que participan no siempre muestran una clara tendencia al equilibro entre artistas hombres y mujeres ni conciencia de género en la selección, por lo que casos como la paridad mostrada por ARCOmadrid en 2024 resulta frágil y poco consistente".

"Por ello, sigue siendo necesario romper la brecha con conciencia social y con políticas de sensibilización como las desarrolladas por MAV, que ofrezcan a las artistas una justa visibilidad en todos los ámbitos y esferas del arte contemporáneo", concluye.