Zelenski ofrece una rama de olivo a Trump por el acuerdo de paz

(Bloomberg) -- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo estar dispuesto a trabajar con rapidez para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, haciendo hincapié en que su dramático enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el camino hacia la paz fue “lamentable”.

“Quiero reiterar el compromiso de Ucrania con la paz”, dijo Zelenski el martes en una publicación en X. “Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para lograr una paz duradera”.

Los comentarios son una ofrenda de paz al presidente de EE.UU., después de que Trump ordenara una pausa en toda la ayuda militar estadounidense a Ucrania. Las acciones de Trump aumentaron la presión sobre el líder ucraniano después de una desastrosa reunión en la Casa Blanca la semana pasada que frustró los intentos de reconciliación entre ambos. El presidente estadounidense continuó acusando falsamente a Zelenski de querer continuar el conflicto de tres años con Rusia.

“La reunión en el Despacho Oval no salió como se esperaba”, dijo Zelenski . “Es lamentable que haya sucedido así. Es hora de hacer las cosas bien. Nos gustaría que la cooperación y la comunicación futuras sean constructivas”.

La orden de suspensión de Trump se aplica a todo el equipo militar estadounidense que no se encuentra actualmente en Ucrania, incluidas las armas en tránsito en aviones y barcos o que esperan en zonas de tránsito en Polonia. Si bien no se conoce de inmediato el alcance de las armas afectadas, Trump había heredado del expresidente Joe Biden la autoridad para entregar US$3.850 millones en armas de los arsenales estadounidenses.

“Mi equipo y yo estamos listos para trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera”, dijo Zelenski. También reiteró que su país está listo para firmar un acuerdo sobre recursos naturales con EE.UU., aunque volvió a insinuar la cuestión de las garantías de seguridad a cambio, una insistencia que irritó a Trump y al vicepresidente JD Vance, pero que Ucrania considera esencial para que el acuerdo de paz sea duradero.

“En lo que respecta al acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento y en cualquier formato que le resulte conveniente”, afirmó Zelenski. “Vemos este acuerdo como un paso hacia una mayor seguridad y garantías de seguridad sólidas, y realmente espero que funcione de manera eficaz”.

El acuerdo quedó sin firmar el viernes pasado tras la ruptura en el Despacho Oval que marcó la crisis más grave entre Ucrania y su mayor apoyo militar desde la invasión de Rusia en febrero de 2022.

En su publicación en redes sociales, Zelenski sugirió las líneas generales de un acuerdo de alto el fuego inicial.

“Las primeras etapas podrían ser la liberación de prisioneros y una tregua en el cielo (prohibición de misiles, drones de largo alcance, bombas en energía y otras infraestructuras civiles) y una tregua marítima inmediatamente, si Rusia hace lo mismo”, dijo.

Los equipos de Kyiv y Washington trabajaron sin descanso durante casi dos semanas para llegar a un acuerdo sobre minerales que se supone que dará a EE.UU. el control de la mitad de los ingresos del país devastado por la guerra procedentes de la futura extracción de recursos. El equipo de Zelenski había rechazado inicialmente un borrador de acuerdo, que cede el 50% de los ingresos de la futura extracción de recursos —incluidos minerales, petróleo, gas y las infraestructuras vinculadas a los recursos—, porque no ofrecía garantías de seguridad.

El texto final, al que tuvo acceso Bloomberg, todavía no incluye tales garantías, sino una “colaboración duradera” a través de vínculos económicos. EE.UU. abandonó una exigencia inicial de que Kyiv se comprometiera a pagar US$500.000 millones procedentes de la extracción de recursos como forma de compensación por la ayuda estadounidense, dijo una persona.

El acuerdo es el núcleo de un esfuerzo diplomático de Trump para cumplir su promesa de un rápido fin del conflicto. Los aliados de la OTAN han quedado atónitos por las propuestas de Trump a Moscú y su repentino alejamiento de Kyiv, incluido Trump llamando a Zelenski un “dictador” y exigiendo elecciones mientras adoptaba los puntos de conversación del Kremlin de que Ucrania celebre elecciones en tiempos de guerra.

