Putin acuerda ayudar a Trump en negociaciones nucleares con Irán

(Bloomberg) -- Rusia acordó ayudar a la administración del presidente Donald Trump a comunicarse con Irán en temas como su programa nuclear y su apoyo en la región a agrupaciones contrarias a EE.UU., según personas familiarizadas con la situación.

Trump transmitió ese interés directamente al presidente Vladimir Putin en una llamada telefónica en febrero y altos funcionarios de su administración discutieron el asunto con sus pares rusos en conversaciones en Arabia Saudita días después, dijeron personas familiarizadas con el asunto en Moscú, que no quisieron ser identificadas debido a la sensibilidad del tema.

Funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Ni Rusia ni Irán han confirmado o negado públicamente la solicitud.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en respuesta a preguntas enviadas por Bloomberg que “Rusia cree que Estados Unidos e Irán deberían resolver todos los problemas a través de negociaciones” y que Moscú “está dispuesta a hacer todo lo que esté en su poder para lograrlo”.

Cuando se le preguntó si Rusia se había ofrecido a mediar entre Teherán y Washington, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo solo que era “natural” que los países ofrecieran su ayuda.

“Dada la importancia de estos asuntos, es posible que muchas partes muestren buena voluntad y disposición para ayudar con diversos problemas”, dijo el portavoz, Esmaeil Baghaei, durante una conferencia de prensa televisada el lunes en Teherán. “Desde esta perspectiva, es natural que los países presenten una oferta de ayuda si es necesaria”. El ministerio no respondió a las preguntas de Bloomberg News.

Desde que asumió el cargo hace unas seis semanas, Trump ha tratado de restablecer las relaciones con Putin, rotas tras la invasión a Ucrania en 2022. También busca negociar el fin de la guerra directamente con Putin —incluida una llamada telefónica el 12 de febrero—, y ambas partes han señalado que están dispuestas a cooperar en otros intereses geopolíticos, como las rutas comerciales y los recursos en el Ártico.

Altos funcionarios de EE.UU. y Rusia, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, hablaron del interés de Washington en que Moscú ayude con las cuestiones iraníes, durante una reunión el 18 de febrero en Riad, según personas con conocimiento de la situación, que pidieron no ser identificadas, ya que no se han hecho públicos todos los detalles de esas conversaciones.

Más tarde, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, compartió detalles sobre la reunión de EE.UU. con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, cuando se reunieron en Teherán, dijo Araghchi en una conferencia de prensa televisada después de la reunión.

Trump ha enviado señales contradictorias sobre Irán desde su regreso a la Casa Blanca. Dijo que su objetivo es volver a la política de “máxima presión” de su primer mandato, como volver a imponer sanciones y apuntar a sus fuerzas de seguridad, incluyendo el asesinato de un alto general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero Trump también ha dicho que quiere empezar a trabajar “inmediatamente” en un “acuerdo de paz nuclear verificado con Irán”.

Como dos países fuertemente sancionados por EE.UU., Rusia e Irán han profundizado la cooperación en materia de comercio y energía, así como en materia de seguridad, incluyendo el uso por parte de Rusia de un gran número de drones iraníes en su guerra contra Ucrania.

Pero no está claro cuán receptiva será Teherán a cualquier propuesta de EE.UU. entregada a través de Rusia. Muchos partidarios de la línea dura, que dominan las poderosas instituciones de Irán se han opuesto públicamente al compromiso con Washington.

El mes pasado, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que no se puede confiar en Trump, ya que se retiró de un acuerdo nuclear de la era Obama durante su primer mandato, y que Irán no se dejará intimidar para negociar.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, un reformista que apoya la reactivación del acuerdo nuclear, dijo la semana pasada que dejaría de lado su creencia personal en la necesidad de un compromiso de EE.UU. y respaldaría la oposición de Jamenei a las conversaciones mientras Washington continúa sancionando la economía iraní.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: Putin Agrees to Help Trump Broker Nuclear Talks With Iran

--Con la colaboración de Arsalan Shahla y Golnar Motevalli.

