Nothing refina el diseño del Phone (3a) Pro, estrena una lente periscópica y se carga a la mitad en menos de 20 minutos

Nothing ha rediseñado su familia de 'smartphones' Phone (3a), entre los que destaca el modelo Pro, que cuenta con una cámara periscópica para ofrecer capturas nítidas y un sensor de 50 MP, que permite un zoom sin pérdida de hasta 6 aumentos (6x) y se carga al 50 por ciento en menos de 20 minutos.

La compañía ha presentado este producto en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, donde ha dado a conocer las especificaciones técnicas de los dos modelos que componen su nueva familia, Phone (3a) y Phone (3a) Pro, que se estrenan con un nuevo diseño y funcionesen Nothing OS, como Essential Space.

Ambos terminales vienen con un panel inmersivo de 6,77 pulgadas y son más largos y con esquinas menos redondeadas que los modelos anteriores de la marca, lo que "refleja una evolución en diseño con un enfoque más maduro y refinado", según ha explicado Nothing en una nota de prensa.

Las pantallas tienen resolución Full HD+ y muestran imágenes nítidas gracias a sus 387 píxeles por pulgada (ppp). Asimismo, su tasa de refresco adaptativa, de 120Hz, garantiza una experiencia fluida, mientras qu tasa de muestreo táctil estándar es de 480Hz y alcanza los 1000Hz en el modo 'gaming'.

Asimismo, parte de los 1300 nits de brillo, lo que permite una buena visibilidad bajo la luz solar intensa, aunque su brillo máximo llega a 3000 nits, esto es, un 131 por ciento más que el Phone (2s), de modo que moejora la experiencia en exteriores.

Los móviles de esta familia vienen con una trasera mejorada y de vidrio, aunque mantienen el diseño característico de la marca. Asimismo, han mejorado su resistencia con la certificación IP64 y equipan un procesador Snapdragon 7s Gen 3, optimizado con Nothing OS.

Este procesador es hasta un 33 por ciento más rápido que el de la generación anterior, mientras que la GPU Qualcomm Adreno ofrece un 11 por ciento más de rendimiento gráfico, según ha explicado la compañía en su presentación. Asimismo, esta gama mejora en un 92 por ciento su capacidad para procesar tareas de inteligencia artificial respecto a Phone (2a)

En cuanto a la batería, ambas versiones incorporan una batería de 5000mAh, capaz de proporcionar hasta dos días de autonomía con una sola carga. Asimismo, la carga rápida de 50W permite alcanzar el 50 por ciento de batería en menos de 20 minutos.

Nothing ha señalado que esta gama ofrece una mayor autonomía gracias a la optimizazión de la plataforma móvil Snapdragon 7s Gen 3, que reduce el consumo energético en un 8 por ciento en tareas habituales. De este modo, los usuarios pueden disfrutar de 30 minutos más de uso por día.

CÁMARAS CON TELEOBJETIVO Y LENTE PERISCÓPICA

Del lado de la cámara, el fabricante ha explicado que la familia de terminales incorpora un sensor principal de 50 MP, desarrollado en colaboración con Samsung, que integra algoritmos avanzados de procesamiento con IA, entrenados en millones de escenarios fotográficos para mejorar la claridad de imagen y ofrecer una reproducció de color fiel a la realidad.

Junto con la lente principal, la serie cuenta con un sensor ultra gran angular de Sony y, por primera vez en la marca, un zoom óptico. Todo ello, respaldado por TrueLens Engine 3.0, que combina algoritmos computacionales avanzados, procesamiento por IA y tecnología multi-frame para ofrecer fotografías de alta calidad.

De esta manera, Phone (3a) dispone de una cámara teleobjetivo con un sensor de 50MP y una apertura de f/2.0, permitiendo capturas detalladas con una distancia focal equivalente a 50mm. El zoom óptico 2x proporciona una base sólida para acercamientos sin pérdida de calidad, mientras que la alta resolución permite alcanzar un zoom digita de hasta 4x sin pérdida.

Phone (3a) Pro dispone de un sensor de 50 MP mejorado con zoom sin pérdida de hasta 6x, que cuenta con tecnologías avanzadas para un enfoque automático un 43 por ciento más rápido; así como una capacidad de captación de luz duplicada, lo que permite obtener más detalles incluso en condiciones de poca luz. Su zoom óptico 3x está enfocado a los retratos y ofrece un encuadre preciso.

Nothing también ha dicho que la versión más avanzada de su nueva familia de 'smartphones' cuenta con una lente periscópica para ofrecer capturas nítidas y marca la diferencia frente a otros terminales por su capacidad de captura telemacro, que permite enfocar sujetos a tan solo 15 cm de distancia.

En cuanto a la cámara selfi, el modelo estándar dispone de una lente frontal de 32 MP, mientras que el Phone (3a) Pro incorpora un sensor mejorado de 50 MP, capaz de grabar vídeo en 4K, con estabilización adaptativa mediante IA.

Asimismo, cuenta con un modo de vídeo nocturno, que optimiza la imagen al mejorar el brillo en un 74,4 por ciento y reduce el ruido en un 33,7 por ciento, en comparación al Phone (2a), ofreciendo una mayor claridad en entornos de poca luz.

Nothing ha indicado finalmente que el dispositivo funciona con Nothing OS 3.1, basado en Android 15, que incluye mejoras en las aplicaciones Nothing Gallery, Cámara y Tiempo, proporcionando una experiencia más fluida e intuitiva.

Phone (3a) dispone del espacio inteligente Essential Space, impulsado por IA y diseñado para organizar notas e ideas de forma sencilla. Su objetivo es eliminar la fricción a la hora de registrar y recuperar contenido, funcionando como una memoria digital secundaria.

Essential Space, al que se puede acceder desde el botón dedicado Essential Key, estará disponible en acceso anticipado para todos los usuarios que adquieran un Phone (3a) o Phone (3a) Pro. Durante este período, los interesados podrán experimentar todas sus funciones y acceder a próximas actualizaciones, que incluirán herramientas como Captura de Cámara, Colecciones Inteligentes y Grabación Rápida.

La gama Phone (3a) recibirá soporte durante 6 años, incluyendo tres años de actualizaciones de Android y seis años de actualizaciones de seguridad, además de mejoras funcionales y correcciones de errores.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Nothing ha explicado finalmente que las dos versiones de Phone (3a) ya se pueden reservar en su página web. Los primeros modelos llegarán a partir del 11 de marzo, aunque aterrizarán en su tienda unos días antes, el 8 de marzo.

Phone (3a) estará disponible en los colores negro, blanco y azul, con dos configuraciones de memoria: 8 GB de RAM y 128 GB de ROM, por 329 euros. La versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno tendrá un precio de 379 euros.

Phone (3a) Pro, por su parte, se podrá adquirir en gris y en negro en una sola configuración, de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, por un precio de 459 euros.