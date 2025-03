LaLiga recurrirá la multa de la AEPD por estar "basada en premisas rotundamente erróneas"

LaLiga confirmó que recurrirá ante la justicia la sanción de un millón de euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por considerar que está "basada en premisas rotundamente erróneas", y dejó claro que le "resulta materialmente imposible que pueda realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos en los términos que exige la ley" porque no trata "ningún dato biométrico" ni toma "decisiones" sobre ellos.

La AEPD ha impuesto esta multa por el uso indebido de sistemas de reconocimiento biomédico en el acceso a las gradas de los estadios de fútbol. Así consta en una resolución firmada por la exdirectora de la Agencia, Mar España, recogida por Europa Press, en la que la Agencia sanciona a LaLiga por una infracción del artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de conformidad con el artículo 83.4 a) del RGPD, calificada como grave.

El organismo que preside Javier Tebas replicó con un comunicado a esta "supuesta infracción por no haber realizado una evaluación de impacto en protección de datos, antes de poner a disposición de los clubes sistemas de identificación biométrica" para dejar claro que es "una sanción basada en premisas rotundamente erróneas".

"LaLiga no puede ser legalmente responsable del tratamiento de los datos biométricos utilizados en las gradas de animación de los estadios, al no tratar ningún dato biométrico, no mantener ninguna relación con los aficionados de los clubes, ni tomar de decisiones sobre dichos datos, por lo que resulta materialmente imposible que pueda realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos en los términos que exige la ley", apuntó.

Para la patronal, la AEPD la sanciona "porque cuenta con una normativa interna que regula el uso de los sistemas biométricos en las gradas de animación por parte de sus clubes", la cual fue aprobada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), y "cuya implantación, además, ha sido exigida a los clubes, mediante la adopción de varios acuerdos, por parte de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Intolerancia, la Xenofobia en el Deporte (CEVRXID), que tiene atribuidas competencias en materia de seguridad". Por ello, LaLiga asevera que "nunca se trató de una decisión arbitraria y unilateral" por su parte.

El organismo también subraya que desde que la CEVRXID impulsó en enero de 2023 una modificación legislativa de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, "ha estado trabajando estrechamente con dicho órgano, el CSD y la Oficina Nacional del Deporte".

Y de este trabajo realizado durante varias reuniones en 2023 concluyó en una "propuesta de modificación" que fue "revisada" por la AEPD y que se encuentra actualmente "en poder" del Consejo, "a fin de poder habilitar a la CEVRXID para imponer la instalación de sistemas biométricos para el control de todos los accesos a las gradas de animación", ya que "el criterio" que defendía "reiteradamente" la Agencia "no resultaba contrario a la adopción de esta solución", tal y como les comunicó el CSD "tras diferentes reuniones que mantuvo con la AEPD a este respecto".

LaLiga remarca que, "desde el convencimiento de la necesidad de continuar avanzando en garantizar la seguridad de los jugadores y de los aficionados" que acudan a los estadios en España, "desarrollará todas las acciones que sean oportunas para lograr que se adopten las medidas legislativas que resulten adecuadas para afrontar la lacra que supone el aumento de las conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el deporte".

"LaLiga ha recurrido la citada resolución en la vía jurisdiccional, como ya hizo en el pasado, por todas las consideraciones anteriormente expuestas. En este sentido, se recuerda que, en julio de 2024, el Tribunal Supremo dio la razón a LaLiga estimando el recurso de casación interpuesto contra la sanción de la AEPD por la activación del micrófono de aquellos usuarios que habían dado su consentimiento a través de la aplicación oficial de LaLiga, anulando la sanción", sentencia la patronal de clubes.