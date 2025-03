Hansi Flick: "Espero que estemos mejor preparados que la última vez que nos enfrentamos al Benfica"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, espera que el equipo esté "mejor preparado" que la última que se enfrentaron al Benfica, al que ganaron en un frenético partido en enero (4-5) en Lisboa, a donde regresan este miércoles para disputar el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Evidentemente, hay que pensar que hay una vuelta. Nos enfrentamos mañana a uno de los mejores equipos de la Champions League, lo ha hecho muy bien. Tienen mucha confianza en el equipo y juegan muy bien. Nosotros tenemos que jugar mejor que ellos", declaró en rueda de prensa. "En estas fases no hay partido fácil, hay que estar centrados. Creo que el Benfica es un equipo fantástico, mañana jugamos en un estadio fantástico y habrá un ambiente increíble. Será un partido muy difícil", añadió.

Además, no cree que el partido de este miércoles vaya a parecerse al que jugaron en el mes de enero, en el que ganaron 4-5 en Lisboa. "Ellos tienen su propia idea de cómo quieren jugar y nosotros, la nuestra. Ambos equipos tenemos muy buenas estrategias, así que mañana veremos lo que pasa. Espero que estemos mejor preparados que la otra vez, que tengamos una mejor dinámica. Será un partido difícil y espero que nos hayamos preparado mejor que en el último partido", subrayó.

Por otra parte, el técnico alemán rechazó que el camino que le espera a los azulgranas en la competición les convierta en favoritos. "Siempre estoy centrado en el siguiente partido, así que el Benfica es el siguiente rival más duro. No creo que sea bueno hablar de esto porque siempre nos centramos en el siguiente partido. Es una buena manera de afrontar el futuro. Hay que dar todo en cada partido, y no solo en la Champions League, también en LaLiga. Los jugadores y los equipos rivales lo están haciendo muy bien y quieren ganarnos. Nosotros tenemos que resistir y dar lo mejor en cada partido", señaló.

Por otra parte, el preparador culé alabó la trayectoria del Benfica. "Me gusta muchísimo cómo juegan con el balón, tienen una muy buena dinámica y juegan en ambos lados. Es muy difícil defenderse de la estrategia que propone este equipo. Sin embargo, creo que hemos entrenado muy bien y tenemos ya la estrategia pensada para el partido de mañana. Estamos más que preparados para el partido", indicó, sin querer adelantar nada de la alineación. "No voy a dar ninguna pista del partido de mañana. Alguna vez lo hago, pero no lo voy a hacer, y menos en una partido de 'Champions'", explicó.

En otro orden de cosas, no desveló si Gavi estará disponible para el encuentro. "Ayer no entrenó porque no se sentía bien, pero tendremos que esperar. Tendrá una reunión con el doctor y veremos si mañana está bien", manifestó, antes de compararlo con Dani Olmo. "Creo que Gavi puede jugar en diferentes posiciones, nos da opciones en defensa, quiere presionar; cuando tiene el balón sabe cómo jugar y lo está haciendo muy bien. En cuanto a Dani Olmo, le gusta jugar en esa posición. Es muy bueno marcando goles y también aprovecha todas las oportunidades, así que es un buen jugador también", analizó.

Respecto al polaco Robert Lewandowski, aseguró que "es bueno tener un jugador que pueda marcar muchos goles", aunque lo importante es "que el equipo también le dé la oportunidad de marcar goles". "Es un trabajo en equipo. Todos son importantes en el césped y la posición también es importante, pero esa es la clave, jugar en equipo. Si jugamos como hemos jugado en los últimos dos meses, irá bien. Tenemos que seguir en este camino, porque creo que siempre es mejor ser un buen equipo que contar con uno o dos jugadores buenos", expuso.

Por último, Flick rehusó hablar sobre una posible vuelta de Neymar al Barça. "No es tarea mía. Yo estoy muy centrado en este equipo hasta el final de temporada. Tenemos grandes oportunidades y queremos atraparlas todas, así que tenemos que estar centrados, también yo, como entrenador. Esto es una tarea de otras personas del club, no mía", finalizó.