Hamás rechaza "dar regalos gratis" a Netanyahu al liberar a rehenes sin pasar a la segunda fase del acuerdo

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este lunes que no dará "regalos gratis" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha pedido la extensión de la primera fase del acuerdo de alto el fuego con el fin de liberar a los rehenes sin que se aplique, por el momento, la segunda etapa, que implica la retirada de los fuerzas israelíes del enclave palestino.

"No le daremos a Netanyahu regalos gratis liberando prisioneros (rehenes) sin un cese completo de la guerra", ha declarado Sami abú Zuhri, alto cargo del grupo palestino, en declaraciones recogidas por el diario 'Filastín', vinculado a Hamás.

Asimismo, ha hecho referencia a la decisión de las autoridades israelíes de prohibir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja para que Hamás acepte sus términos, denunciando que esta medida "es un crimen de guerra". "Netanyahu busca socavar el acuerdo e impulsar nuevas negociaciones, y no lo aceptamos", ha dicho.

"Las amenazas de la ocupación de asedio y hambruna no nos asustan y son inútiles, la ocupación no recuperará a sus (rehenes) excepto a través de un acuerdo de intercambio, y no responderemos a presiones ni dictados", ha agregado Abú Zuhri.

Hamás, horas antes, había emitido un comunicado en el que remarcaba que "el continuo cierre por parte de la ocupación de los cruces de la Franja al paso de la ayuda humanitaria es un crimen de castigo colectivo contra civiles inocentes y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario".

Es por ello que ha hecho un llamamiento a los países de la región, a Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que "adopten medidas urgentes para poner fin a este crimen humanitario y trabajen de inmediato para hacer llegar la ayuda y romper el asedio que amenaza la vida de más de dos millones de palestinos".

EL GOBIERNO GAZATÍ: ISRAEL NO ESTÁ INTERESADA EN UNA SOLUCIÓN REAL

El jefe de la oficina de prensa del Gobierno gazatí, Ismail al Thawabta, en declaraciones a 'Filastín', ha asegurado que "la continua evasión" por parte de Israel "de sus obligaciones humanitarias confirma que no está interesada en ninguna estabilidad ni en una solución real, sino que más bien busca exacerbar la situación humanitaria como medio de presión política".

"Esto requiere una posición internacional firme para asegurar la entrada inmediata de ayuda y poner fin a la política de hambruna y castigo colectivo. (Así), reiteramos nuestro llamamiento a los mediadores y a la comunidad internacional para que presionen a la ocupación y traiga ayuda de inmediato, cumpla los compromisos firmados y ponga fin a estos crímenes contra nuestro pueblo", ha expresado.

De hecho, ha explicado que, desde la firma del acuerdo de la primera fase, Israel estaba obligada a permitir la entrada de 600 camiones por día, es decir unos 25.000 camiones de ayuda, pero ha denunciado que "no lo ha cumplido" y que, es más, "ha reducido sistemáticamente el número".

"Lo que realmente ha entrado cubre solo el 20 por ciento de las necesidades básicas, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria", ha señalado, agregando que los materiales que no han entrado o han entrado en cantidades "insuficientes" incluyen medicamentos, combustible, materiales de refugio y equipos necesarios para los servicios humanitarios.

Por otro lado, Hazem Qasem, uno de los portavoces de Hamás, ha hecho hincapié en que el grupo palestino ha acordado excluirse del futuro de la administración del enclave, siempre y cuando "se realice así con consenso nacional". "No seremos un obstáculo para ningún acuerdo en Gaza mientras goce de consenso nacional, y seamos capaces de alcanzar un enfoque de consenso palestino con el apoyo árabe", ha declarado.