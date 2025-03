El Ministerio de Gobierno de Ecuador asevera que "la era de los intocables ha terminado"

Quito, 3 mar (EFE).- El Ministerio de Gobierno señaló que "la era de los intocables ha terminado" en Ecuador y saludó la sentencia a un exasambleísta y varios jueces que figuran entre las diez personas condenadas este lunes por delincuencia organizada, al haber sido parte del denominado caso Purga, una trama de corrupción judicial dentro de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

Entre los condenados como líderes de la trama se encuentra el exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo y el exjuez Johan Marfetán, quienes recibieron una pena de trece años y cuatro meses de prisión, informó la Fiscalía.

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia también condenó a otros cinco acusados a una pena de nueve años y cuatro meses de cárcel en calidad de colaboradores de la trama, donde tomó como agravante que estos eran funcionarios públicos de la administración judicial.

Mientras, otros dos procesados recibieron una pena de un año y cuatro meses de prisión, ya que se acogieron a la cooperación eficaz (delación premiada), por lo que admitieron su culpabilidad en los delitos y facilitaron las investigaciones a cambio de verse beneficiados con una condena reducida.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno señaló que "Ecuador, como Estado, a través de su Función Judicial ha dado un paso gigante para liberarse del lastre que supone la injerencia política en la justicia".

"Saludamos la decisión judicial que ha condenado a los responsables de manipular el sistema a cambio de favores políticos dentro de una de las más perversas estructuras de corrupción".

Consideró que "el caso 'Purga', por espantoso que parezca, no es más que la consecuencia de aquella intervención arbitraria en la justicia y de la captura del poder judicial por mafias políticas. Ese es el Ecuador que debemos dejar atrás".

Y agregó que Ecuador "no puede ser rehén de jueces que dictan fallos a cambio de favores ni de estructuras políticas que operan en la sombra para garantizarse impunidad. No basta con encarcelar a algunos; este país no debe repetir nunca más un caso Muentes, Terán o Glas, símbolos de una política corrupta y decadente".

"La justicia necesita una purga y una transformación profunda. Los ciudadanos merecen instituciones limpias y un Estado que trabaje para ellos, no para los corruptos. Esa es la verdadera transformación que Ecuador necesita y por la que este Gobierno seguirá luchando", abundó.

"A quienes todavía creen que pueden seguir operando en la impunidad, tomen nota: la era de los intocables ha terminado", finalizó.

El caso Purga salió a la luz a raíz de las investigaciones del caso Metástasis, otra gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero, asesinado en prisión a finales de 2022.

Entre los beneficiados por las decisiones de Fabiola Gallardo está, de acuerdo al mismo Ministerio Público, José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador, así como Daniel Salcedo, otro condenado por el caso Metástasis.

Según la investigación, "Gallardo habría emprendido gestiones para contactar a alias 'Fito', en procura de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo" dentro de la apelación que el narcotraficante y líder criminal había presentado no estar recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

'Fito' logró ser trasladado de La Roca a la vecina Cárcel Regional de Guayaquil, una prisión controlada íntegramente por Los Choneros, de donde se fugó entre finales de 2023 e inicios de 2024, sin que hasta el momento haya podido ser recapturado, pues sobre él pesa una condena de 34 años de prisión impuesta en 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. EFE