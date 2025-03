Ecuador adjudica la operación del campo petrolero Sacha a un consorcio internacional

Quito, 3 mar (EFE).- La ministra ecuatoriana de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó este lunes la adjudicación al consorcio internacional Sinopetrol de la operación del campo Sacha, catalogado como la 'joya de la corona' de la industria petrolera del país andino, aunque la funcionaria sostuvo que es una "corona oxidada".

"Mucho se ha dicho de Sacha que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que las joyas hay que pulirlas", indicó en una rueda de prensa en la que aclaró que entre la adjudicación y la firma del contrato aún hay "varias cosas que hacer" en un plazo de 30 días.

La firma se dará cuando se completen todos los trámites y la entrega de 1.500 millones de dólares por parte del consorcio, dijo Manzano después de que el fin de semana la Asamblea Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) rechazaron versiones que circularon sobre la concesión del campo.

La ministra subrayó que "no es una concesión a privados, sino una delegación de operación y mantenimiento a un operador más eficiente a través de un contrato de participación", y recalcó que Sacha "no se privatiza, no se vende, no se alquila. La propiedad del recurso es y será del Estado ecuatoriano".

Lo que ocurrirá -dijo- es que el campo, operado hasta ahora por la empresa pública Petroecuador y "que tiene 50 años con falta de mantenimiento o mantenimiento no adecuado", será "operado con mayor eficiencia" por el consorcio.

La figura establecida por la ley es la delegación mediante asignación directa bajo la modalidad del contrato de participación.

Según Manzano, el campo tiene equipos con corrosión interna y externa; un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales; presenta riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación.

La ministra comentó que al delegar la operación del bloque Sacha, el país gana pues "son recursos que no están atados a ninguna deuda", los 1.500 millones de dólares, que es el valor de la prima, "se destinarán a obra social".

"No son para pagos al Fondo Monetario Internacional ni el pago de la deuda (...), 82 % de los beneficios para el Estado tras liquidar la renta petrolera; 3.500 millones de ahorro en costos operativos por el mantenimiento que ahora asume el consorcio", dijo en referencia al consorcio conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L. (China) y Petrolia Ecuador S.A. (Canadá).

Manzano agregó que, del campo más productivo que ahora opera Petroecuador, esperan "40 % más de producción de petróleo sin que el Estado ponga un dólar y más de mil empleos directos para la comunidad y desarrollo para la Amazonía".

Una auditoría reveló que "cuatro de las cinco estaciones (de Sacha) se encuentran en un estado operativo crítico y una se encuentra de un estado operativo no tolerable", indicó.

Al aseverar que Sacha ahora "no es ni la sombra" de lo que era, Manzano anotó que sin la operación se podrían "perder las reservas petroleras del país".

Entre otros riesgos de Sacha actualmente, comentó que más del 60 % de los tanques, con más de 50 años de operación, están "categorizados con severidad alta, que significa el riesgo inminente de pérdida de contención, lo que puede implicar afectación al personal, medio ambiente y producción".

Asimismo, apuntó que el sistema contra incendio de funcionamiento está categorizado "con un nivel de riesgo catastrófico", mientras hay falta de mantenimiento en los campamentos y falta de operación adecuada del sistema de agua potable y de tratamiento de aguas grises.

"Estamos con la capacidad al límite. Los equipos que separan y almacenan los fluidos trabajaban por encima de su capacidad nominal. Esto afecta su eficiencia y, además, representa un riesgo para la operación", añadió al mencionar, además, la quema de gas y el desperdicio energético. EFE

(vídeo)