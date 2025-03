Bruno Lage (Benfica): "Podemos pasar esta eliminatoria"

El entrenador del SL Benfica, Bruno Lage, ha asegurado este martes que pueden eliminar al FC Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, en un cruce cuya ida se juega este miércoles en el Estádio da Luz de Lisboa con las ausencias importantes para los lisboetas de Ángel Di María y de Florentino Luís.

"Tenemos algunos jugadores lesionados. Tenemos que tener la capacidad de preparar la mejor estrategia. Tenemos que pensar en el partido de mañana. Realmente creemos que podemos pasar esta eliminatoria y seguir adelante", manifestó en rueda de prensa.

Además, no le importa que se de como favorito al Barça. "No nos interesa si el Barcelona es favorito o no. Estoy totalmente centrado en lo que podemos conseguir mañana. Estamos vivos en la 'Champions', en semifinales de la Copa de Portugal, la Liga sigue en nuestras manos y ya hemos ganado un título (la Copa de la Liga portuguesa). Nuestro objetivo es ganar más títulos esta temporada", aseguró.

De hecho, en la Fase Liga ya se vieron las caras en Lisboa, con un 4-5 eléctrico a favor de los 'culers', que remontaron en los minutos finales. "Analizamos todo, qué salió mal y qué hicimos bien, porque contrarrestamos al mejor ataque. Marcamos cuatro goles y tuvimos a Di María sólo ante su portero, a Aursnes con dos grandes ocasiones. Se trata de mirar el partido desde una perspectiva positiva", señaló.

"No puedo predecir cuántos goles se marcarán en el partido. Lo que sí puedo prever es que creo que va a ser un gran partido de fútbol, porque se trata de dos equipos a los que les gusta atacar, que tienen los ojos puestos en el balón y eso quedó demostrado con los goles y las ocasiones que ambos equipos crearon en el partido. Y, como ya he dicho, no creo que el partido decisivo sea el de mañana, sino el de la vuelta", recalcó.

Por otro lado, además de confirmar las bajas de Di María y Florentino y la recuperación de Renato Sanches, aseguró no entender que en Barcelona pueda haber quejas por el calendario, dado que el Benfica no tuvo que jugar este fin de semana en la liga portuguesa. "Hay cosas mucho más importantes que discutir que si no hemos jugado o no", valoró.

"Hay cosas que tenemos que discutir en cuanto al número de partidos y al tiempo entre partidos. Entonces, entre nuestro partido de mañana y el próximo partido de Liga no tendremos ni 72 horas. Así que son cuestiones mucho más importantes que pensar en si un rival no ha jugado o no", añadió.