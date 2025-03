Brahim Díaz: "En cualquier momento la podemos liar y lo hemos demostrado"

El mediapunta del Real Madrid Brahim Díaz ha asegurado que el equipo ha hecho un "partido completo" este martes en "otra noche mágica en el Bernabéu" para superar al Atlético de Madrid (2-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, con el futbolista marroquí marcando el gol de la victoria, y ha afirmado que han vuelto a demostrar que en cualquier momento la pueden "liar".

"Jugar aquí en el Santiago Bernabéu es algo increíble, algo único. Siempre lo digo; pero cuando vistes esta camiseta, tienes que darlo todo. Y creo que hoy hicimos un partido completo. El gol evidentemente fue bueno y sirve para la victoria de hoy, pero todavía no está terminado, todavía queda la vuelta y hay que darlo todo igual", señaló en declaraciones a Movistar+.

A pesar del tanto del empate de Julián Álvarez, el futbolista madridista afirmó que siempre tuvieron "equilibrio". "Es verdad que nos empataron y nos vinimos un poco abajo, pero la segunda parte otra vez empezamos bien. Como siempre digo, en cualquier momento te la podemos liar y una vez más lo hemos demostrado. Esto es el Real Madrid, el mejor club del mundo, y otra noche más... la noche mágica del Bernabéu", indicó.

"Evidentemente todo sigue abierto. Es bueno que hayamos ganado aquí, en nuestra casa. Es un partido difícil contra un gran rival. Pero como siempre, esto no está terminado, queda la vuelta y hay que darlo todo de nuevo. Al fin y al cabo, esto es la Champions y cualquier detalle marca la diferencia", continuó.

Además, no quiso comentar qué le dijo al banquillo del Atlético de Madrid tras su gol, y aseguró que no sabía nada de la decisión de Carlo Ancelotti de aplazar su cambio justo después del 2-1. "Pues no he visto, estaba pendiente al partido y la verdad es que no lo sé, ahora le preguntaré al míster a ver si eso es verdad. Como digo siempre, yo estoy para darlo todo al equipo, para aportar y eso es lo único que tengo que hacer, dar lo máximo para este club", finalizó.