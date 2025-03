Ancelotti: "Tenemos una pequeña ventaja que nos da confianza para la vuelta"

Madrid, 4 mar (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, hizo una valoración positiva del triunfo de su equipo ante el Atlético de Madrid (2-1), en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que aseguró que adquirieron "una pequeña ventaja" que les da "confianza para la vuelta" del miércoles en el Metropolitano.

"Son partidos igualados, son octavos de final pero podía ser una semifinal o final. El Atlético es un equipo de máximo nivel en Europa y no puedes pensar en acabar la eliminatoria aquí. Hemos tomado una pequeña ventaja que nos da confianza para el partido de vuelta", aseguró en rueda de prensa.

Justificó Ancelotti el discreto partido de Vinícius Junior y Kylian Mbappé, a los que agradeció el trabajo defensivo. "No era la idea meter mucha presión. El Atlético ha tenido control de juego como tuvimos nosotros pero no nos creó muchas oportunidades".

"Jugar contra la defensa del Atlético no es sencillo, no hemos tenido muchas oportunidades entre Vinícius y Mbappé, solamente una final entre los dos que pudo acabar mejor. Han trabajado, luchado, no han mostrado la calidad que tienen pero está la vuelta para hacerlo", aseguró.

Descartó Ancelotti que Mbappé esté jugando con algún problema muscular que le condicione tras haberse perdido un partido por la extracción de una muela. "La verdad es que no ha podido trabajar mucho porque el dolor de muelas no le ha permitido entrenar tres días. Llegó al partido contra el Betis no en su mejor condición, le vino bien descansar minutos para estar bien en el siguiente partido".

"Estaba bien, no ha tenido ningún problema. Su trabajo y el de Vinícius han hecho estar compacto a el resto del equipo, ordenado atrás. Cuando ellos se ponen en buena posición permiten a los dos medios estar más cerca de la defensa y ayudarla", manifestó.

El regreso de Jude Bellingham en el partido de vuelta pondrá en riesgo la titularidad de Ancelotti, aunque el técnico italiano se negó a darlo por hecho. "No es cierto que vuelva al banquillo, está aportando mucho. No se puede decir que Brahim es titular indiscutible pero es un jugador muy importante. Lo fue el año pasado y lo está siendo este aprovechando los minutos que le doy. Va a jugar cuando le ponga".

Por último, reconoció que su equipo acusó el desgaste físico en los últimos minutos pero dio por bueno el resultado. "En los últimos minutos pudo haber cansancio nos daba más tranquilidad marcar el 3-1 pero hay que pelear igual el partido de vuelta. No cambia mucho con esta pequeña ventaja porque va a ser igual de complicado. Tenemos tiempo para prepararlo bien". EFE