Trump pide prestar mayor atención a crímenes de inmigrantes "para no acabar como Europa"

Washington, 2 mar (EFE).- El presidente Donald Trump sugirió en su red Truth Social que su país preste menos atención a Rusia y a su presidente Vladímir Putin y se preocupe más "por las bandas de violadores inmigrantes, barones del narco y gente de sanatorios psiquiátricos que entran en nuestro país".

"¡Para no acabar como Europa!", añadió, en un post que escribió esta tarde.

Si bien el comentario no parece responder a ningún hecho en concreto del día de hoy, la alusión a Putin se produce en un momento en que Trump está acercándose al presidente ruso y dando un giro de 180 grados a la postura de su país sobre Ucrania, como quedó patente en la tumultuosa audiencia que dio el viernes al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en Washington.

También la mención a Europa tiene relación con ese mismo conflicto, pues Zelenski recibió tras el viernes un firme apoyo de la mayoría de países europeos, contrarios a una capitulación de Ucrania que supondría la pérdida de su territorio controlado ahora por Rusia.

Pero además, las diferencias entre Trump y los países europeos no se reducen a Ucrania, sino que tienen variables comerciales -como la amenaza de imponer aranceles a todos los productos europeos-, territoriales -con su reclamación de Groenlandia, bajo soberanía danesa- o militares, con sus cuestionamientos sobre la 'protección defensiva' que Estados Unidos presta a la seguridad europea.

Por añadidura, miembros destacados de su entorno, como el vicepresidente J.D.Vance o el multimillonario Elon Musk, han criticado duramente sobre la política migratoria europea, al tiempo que han mostrado su apoyo a partidos ultraderechistas por su supuesto mejor manejo de la cuestión. EFE

We should spend less time worrying about Putin, and more time worrying about migrant rape gangs, drug lords, murderers, and people from mental institutions entering our Country - So that we don’t end up like Europe!