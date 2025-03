Nueva biografía lleva la vida de Julio Iglesias "a la crónica con ambición literaria"

Madrid, 3 mar (EFE).- Igual que hay historias que merecen llegar a la pantalla, la publicación de una nueva biografía de Julio Iglesias lleva la vida del cantante español "a la crónica con ambición literaria", un impulso que llevó al escritor Ignacio Peyró a zambullirse por primera vez en el ámbito de la cultura pop.

"Siempre quieres escribir libros en los que tú creas que puedas lucirte y este lo era", justifica a EFE el también director del Instituto Cervantes en Roma, que cuenta que escribió dos veces para ponerse en contacto con el protagonista, sin recibir respuesta.

Es por eso que 'El español que enamoró al mundo. Una vida de Julio Iglesias' (Libros del Asteroide) se limita a nutrirse de hechos ciertos ya publicados "con una aproximación literaria".

"No quería escribir una biografía en contra, ni una de fan, ni tampoco hacerlo al dictado, que alguien me dijese que quitase palabras o no diese tanto espacio a una persona", cuenta Peyró sobre su enfoque literario.

Consciente de que Iglesias "ha sido un gran guionista de su vida", también hace por desechar ideas que "están en el guion de su vida desde el principio, como que fue una estrella del fútbol con evento traumático de fondo que se convierte en estrella de la canción".

Así, uno de los episodios más interesantes es conocer cómo estuvo a punto de perder la vida por un tumor, poco después de su accidente, que fue lo que lo mantuvo en cama largo tiempo, de lo que salió espoleado "con una voluntad de resarcimiento bestial en una desaforada carrera de don Juan".

Sobre los motivos por los que escogió la figura de Iglesias para escribir, señala que fue el primero que contribuyó "a dignificar lo hispano en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, y que llegase masivamente no solo al mercado de nicho, sino también a la prensa culta".

"Se trata de mostrar un personaje con algo inexplicable en el fondo, un carisma o seducción que no se puede reproducir", subraya, antes de apuntar también a su "ambición". EFE