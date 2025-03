Miembros del Gobierno piden retirar la nacionalidad a una eurodiputada que defiende la "legitimidad" de Hamás

Dos secretarios de Estado del Gobierno francés, François-Noël Buffet y Patrick Mignola, han abogado por la retirada de la nacionalidad francesa a la eurodiputada francesa de origen palestino por el partido de izquierda La Francia Insumisa Rima Hassan después de que ésta defendiera la "legitimidad desde el punto de vista internacional" de las acciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Desde el punto de vista del derecho internacional, Hamás tiene una acción legítima (...). La legitimidad de la lucha armada en un contexto de colonización es extremadamente clara", afirmó Hassan en una entrevista con Sud Radio.

Sin embargo, matizó que la resistencia armada a la ocupación "no justifica todo". "No se puede tomar a civiles como rehenes. No tienes derecho a perpetrar atrocidades como las cometidas", hechos que calificó de "crímenes de guerra".

En respuesta, el secretario de Estado de Interior, Francois-Noël Buffet, y el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Patrick Mignola, han defendido despojarla de la nacionalidad francesa si es condenada por de un delito de apología del terrorismo.

También el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, afirmó en su cuenta en X que había trasladado a la Fiscalía de París estas declaraciones que "son una apología del terrorismo".

Este lunes, el propio Retaulleau ha reconocido en declaraciones a la televisión BFMTV que "no sería posible quitarle la nacionalidad". "Como solo tiene la nacionalidad francesa no sería posible según nuestra ley despojarla de su nacionalidad porque en Francia no podemos generar una persona en situación de apátrida", ha argumentado.

El Artículo 25 del Código Civil contempla la retirada de la nacionalidad siempre que tenga "la nacionalidad de otro Estado", "se comporte como ciudadano de ese Estado" y haya "cometido actos contrarios a los intereses de Francia".

El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha denunciado una "era de persecuciones racistas oficiales del tipo Pétenista" y ha prometido una "respuesta" el próximo 22 de marzo en las manifestaciones convocadas por su partido contra el Gobierno de François Bayrou y la extrema derecha.

Hassan nació en Sira de padres palestinos y es ciudadana francesa desde 2010. El pasado 24 de febrero Hassan y la también eurodiputada Lynn Boylan (Sinn Féin) fueron deportadas desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv cuando viajaban en misión oficial del Parlamento Europeo para reunirse pon cargos de la Autoridad Palestina.