Mascherano arremete contra el árbitro: "Hay cosas que no me voy a callar"

Nueva York, 2 mar (EFE).- Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, se mostró este domingo muy crítico con el árbitro tras la expulsión con roja directa de su jugador Ian Fray cuando el partido ya había finalizado con goleada del Inter Miami por 1-4 al Houston Dynamo.

"Vi el vídeo. Ian no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Se quiere ir al vestuario y el rival lo sujeta de la camiseta y lo intenta sacar una vez, dos veces, tres veces... Y el árbitro está al lado, lo está viendo. Ya eso me empieza a preocupar, eso sí que me preocupa porque Ian no hizo nada. Y yo acá, cuando mis jugadores no hacen nada, mato por ellos, yo mato por ellos, aunque cueste lo que cueste", dijo en una rueda de prensa.

"No puede ser. El otro día, bueno, jugadas dudosas. Hoy de nuevo, jugadas donde íbamos ganando 1-4 y el partido se terminaba, dos o tres faltas que no eran de amarilla y nos llenan de amarillas. Eso ya no me voy a callar, hay cosas que no me voy a callar. Y en este caso Ian no hizo absolutamente nada (...). Eso también lo deberían decir ustedes (los periodistas), no solamente yo, porque al final hay una cosa que no se puede cambiar, que es la realidad", agregó.

A pesar de no contar con Messi, Inter Miami goleó a Houston Dynamo por 1-4 con un doblete del venezolano Telasco Segovia, un tanto del uruguayo Luis Suárez y uno del argentino Tadeo Allende.

El uruguayo Nico Lodeiro anotó el gol del Houston.

Tras el pitido final, el árbitro expulsó a Fray durante una discusión entre jugadores. El colegiado pareció indicar que la roja era por haber agarrado al rival por el cuello pero las imágenes de la retransmisión no muestran eso, tal y como criticó Mascherano.

Cuatro jugadores del equipo de Florida fueron amonestados y tres de ellos vieron la amarilla en el descuento de la segunda mitad y con el encuentro totalmente resuelto: Leo Afonso (m.92), Benjamin Cremaschi (m.94) y Jordi Alba (m.95).

Inter Miami también se llevó una roja la semana pasada en su empate por 2-2 en casa contra el New York City cuando el argentino Tomás Avilés se fue a la ducha en el minuto 23 por derribar a un jugador visitante que se iba solo hacia la portería local.

El conjunto de rosa recibirá el próximo domingo al Charlotte en la siguiente jornada de la MLS, pero antes disputará el jueves la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, también en su estadio, frente al Cavaliers, de Jamaica. EFE