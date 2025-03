Fede Viñas vuelve a disfrutar de minutos con el Real Oviedo dos meses y medio después

Oviedo (España), 3 mar (EFE).- El delantero Fede Viñas, internacional con Uruguay, disputó veinte minutos de la derrota de los azules ante el Deportivo y volvió a jugar dos meses y medio después de la lesión muscular que le obligó a parar.

"En lo personal estoy muy contento por volver a la cancha, cuando me llamó el míster estaba preparado. Hice una semana buena de entrenamientos y me tocó regresar, me sentí muy bien y cómodo", explicó el delantero en la zona mixta del Carlos Tartiere.

Preguntado por su última lesión muscular, Fede Viñas comentó que cuando se recuperó de su grave lesión del Aquiles "tenía mucho dolor en la otra pierna y por eso llegó el desgarro en el gemelo en el partido ante el Córdoba", aunque aseguró que ahora ya está bien y que espera que le respeten las lesiones "para así poder ayudar dentro del campo".

La última participación de Fede Viñas con el Real Oviedo había sido a finales de diciembre, en el último partido de 2023; en aquel encuentro, el delantero uruguayo tuvo que ser sustituido en el primer tiempo debido a una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda.

Este domingo, Fede Viñas entró al campo sustituyendo a Hassan y durante unos minutos formó pareja atacante con Alemao, algo que ya había hecho en el presente curso; después, el rumano Paraschiv entró por Alemao y se juntó a un Viñas que no gozó de ninguna ocasión clara.

"Las sensaciones son buenas, esta derrota no tiene que opacar todo lo bueno que estamos haciendo. Quedan 13 finales y dependemos de nosotros, hay que afrontar esta semana con tranquilidad", concluyó el internacional uruguayo tras la primera derrota del 2025 para un Real Oviedo que sigue en puestos de playoff y a solo dos puntos del liderato de Segunda División. EFE.

Pfg/lj/og