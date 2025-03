Emiliana Arango: "Me toca agachar la cabeza y ponerme a trabajar"

Mérida (México), 2 mar (EFE).- La colombiana Emiliana Arango, finalista del Abierto de Mérida de la WTA, aseguró este domingo que, a pesar de cumplir la mejor semana de su carrera, debe reconocer la derrota en el partido por el título y seguir entrenándose duro.

"Me toca agachar la cabeza y ponerme a trabajar para poder hacerlo mejor, quiero volver a jugar una final de estas y ganarla", señaló la jugadora que se convirtió en la primera colombiana finalista en un torneo categoría 500.

Este domingo Arango perdió por doble 6-0 con la estadounidense Emma Navarro, primera favorita, que este lunes aparecerá en el octavo lugar de la clasificación mundial.

La jugadora originaria de Medellín reconoció la superioridad de su oponente, pero insistió en seguir creciendo para acortar la brecha con las primeras del mundo.

"Hoy hice cosas bien pero no fui mejor que ella. Un 6-0, 6-0 es muestra de que no hay una sola cosa por ajustar; debo mejorar el saque, la devolución, cómo me muevo y la velocidad de la pelota", explicó.

Emiliana comenzó la semana en el 133 de la lista de la WTA y este lunes aparecerá en el 80, lo cual significa haber cumplido su mejor semana como profesional.

"Me quedo con hambre. Esta semana me ha demostrado que puedo y me queda claro que si sigo trabajando y pongo mi cuerpo, mi corazón y mi cabeza en mejorar en mi juego lo puedo hacer", insistió.

Al referirse a lo que tiene por delante, la colombiana confesó su obsesión por superarse a sí misma, en lo cual insistirá.

"Emiliana Arango le gana a Emiliana Arango todos los días, por eso está aquí y la semana salió como salió. Todos los días fui un poquito mejor que el día anterior y debo seguir por ese camino", concluyó.

La gran actuación de Arango en un torneo en el que accedió al cuadro principal desde el torneo de clasificación, provocó una corriente de simpatías a la sudamericana, sobre todo de niños, que se pusieron sus gorras al revés para imitar a la jugadora.

"Me ha firmado un autógrafo, estoy feliz porque la admiro mucho", dijo a EFE Sofía, una niña de 8 años, entre las más conmovidas por conocer a la colombiana. EFE

(foto)