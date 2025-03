EE.UU. pone en duda la capacidad de Zelenski para negociar la paz en Ucrania

Washington, 3 mar (EFE).- El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, puso en duda este lunes la capacidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para negociar la paz en Ucrania después del enfrentamiento que tuvo con Donald Trump y advirtió que el tiempo "no está de su lado".

"Lo que nos quedó muy claro en esa sesión es que no está preparado para hablar de paz en absoluto", dijo Waltz en una entrevista en Fox News.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre si sería Zelenski o finalmente sería otro líder el que conseguiría el acuerdo respondió: "Creo que lo que pasó el viernes, realmente lo dejó en el aire".

"El tiempo no está de su lado. El tiempo no está del lado de continuar eternamente este conflicto. La paciencia del pueblo estadounidense no es ilimitada. Sus carteras no son ilimitadas, y nuestros arsenales y municiones no son ilimitados", declaró el asesor.

El pasado viernes ambos mandatarios tuvieron un enfrentamiento en directo en el Despacho Oval que acabó frustrando la firma de una acuerdo económico sobre minerales y con Zelenski teniendo que abandonar la Casa Blanca antes de lo previsto.

Los republicanos han salido en defensa de Trump con el senador Lindsey Graham llegando a sugerir el mismo viernes que Zelenski debería abandonar el poder. "Zelenski va a tener que cambiar de forma fundamental o irse", declaró el senador.

Trump, por su parte, aunque no ha llegado a decir que quiere que el ucraniano dimita, advirtió este lunes en un mensaje en su red social que "no tolerará por mucho más tiempo" las posiciones su homólogo.

"Es lo que vengo diciendo: este tipo no quiere la paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos", añadió.

Waltz ya dejó abierta la posibilidad al afirmar el domingo en una entrevista en CNN que se necesita un "líder" que pueda acabar la guerra y que, si Zelenski no lo es, entonces EE.UU. tiene "un problema real en sus manos".

En este sentido, pese a que los congresistas demócratas, así como algunos medios de comunicación, plantearon que la discusión fue una emboscada de los de Trump contra el ucraniano, el asesor lo negó y culpó al ucraniano de lo ocurrido.

En otra entrevista en Fox News, Waltz afirmó que la Casa Blanca tenía preparado un "hermoso escenario en la Sala Este" para que Trump firmara el acuerdo con Zelenski, pero que el ucraniano lo dinamitó.

Este lunes, el republicano se reunirá con sus asesores para decidir si sigue enviando armas a Kiev y definir su postura sobre Ucrania. Según avanzó la cadena ABC, además de Waltz también estarán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Y al día siguiente, Trump dará un discurso a las 21.00 hora local (02.00 GMT del miércoles) ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU., en lo que será su primera alocución ante el Legislativo desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero.

Se espera que hable, entre otras cosas, sobre la guerra en Ucrania. De hecho, Waltz avanzó este lunes que estaba previsto que en el discurso se abordara el acuerdo sobre minerales que finalmente no firmaron: "Ese era el plan. Veremos qué pasa en las próximas 48 horas", señaló. EFE