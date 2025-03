Doja Cat y Queen Latifah, mujeres ponen voz al homenajes a James Bond y Quincy Jones

Los Ángeles, 2 mar (EFE).- Doja Cat, LISA, de la banda surcoreana 'Blackpink', y Raye pusieron música al homenaje a James Bond, mientras que Queen Latifah, encabezó el del productor musical Quincy Jones durante la 97 edición de la gala de los Óscar que se celebra en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La actriz Margaret Qualley ('The Substance') formó parte del homenaje a James Bond y fue la primera en aparecer sobre el escenario, con un vestido largo rojo, para bailar el tema principal de la saga de James Bond.

Desde el techo, colgada de unos arneses, descendió la cantante tailandesa LISA para interpretar 'Leave and Let Die', compuesta por Paul McCartney durante su época con el grupo musical Wings para la película homónima de 1973.

Posteriormente, Doja Cat cantó 'Diamonds Are Forever', que acompañó a la versión del agente 007 en 1971 protagonizada por Sean Conney y cerró el carrusel de actuaciones la cantante y compositora británica Raye con 'Skyfall', la versión de Adele para la versión de la película de 2010 de Daniel Craig.

Queen Latifah apareció más adelante en la gala para interpretar el tema 'Ease on the road', del musical 'The Wiz' en honor al productor Quincy Jones fallecido el pasado 3 noviembre.

Oprah Winfrey y Whoopi Goldberg, fueron las encargadas de presentar al productor, a quien llamaron "leyenda" de la industria.

Tanto Jones como los hermanos Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, productores herederos de la saga James Bond, habían recibido un homenaje en noviembre durante los premios de los Gobernadores de la Academia de Hollywood. EFE

(foto)