Carmen Morales muestra su preocupación por Sheila Devil tras afirmar que es hija de Rocío Dúrcal: "Me da mucha pena"

Cinco años después del fallecimiento de Camilo Sesto, su único hijo y heredero universal, Camilo Blanes, ahora conocida como Sheila Devil, sigue protagonizando titulares. Sus recientes declaraciones han generado un gran revuelo y han vuelto a poner en el foco la preocupación por su estado de salud mental.

En una entrevista exclusiva con la revista 'Pronto', Sheila, de 41 años, ha asegurado que su verdadera madre no es Lourdes Ornelas, sino Rocío Dúrcal. Este comentario ha causado una gran polémica y ha encendido aún más las alarmas sobre su estado de salud.

Ante estas declaraciones, Carmen Morales, hija de la cantante, se ha pronunciado ante el equipo de Europa Press, dejando clara su postura: "Su madre, desgraciadamente, no puede hacer nada porque él no la está escuchando. Entonces, lo que dice de Rocío Dúrcal es algo a lo que no hay que hacer caso, porque es una estupidez en comparación con la gravedad de su situación".

Por este motivo, ha expresado su profunda preocupación por el hijo de Lourdes, asegurando que la sucesión de acontecimientos en su vida es alarmante: "Le han pasado más cosas, creo que también oí que la habían detenido, y no sé qué más, una tras otra. El monopatín, en fin, es que es un no parar y es una pena. A mí me da mucha pena Camilo, mucha pena. Ojalá llegue alguien, un ángel de la guarda, que no sea su madre, porque ahora mismo él le ha cogido manía. Cuando la cabeza no funciona, a veces coges manía a la gente que más te quiere y más intenta hacer por ti. Debería aparecer alguien que intente salvarle la vida, porque hay que salvarle la vida ahora mismo".

Respecto a la afirmación de Sheila sobre Rocío Dúrcal, ha aclarado que ni a ella ni a sus hermanos les ha molestado: "¿Qué vamos a decir? ¿Que si Rocío Dúrcal es su madre? Pero qué gilipolleces son esas, por favor. Hay que preocuparse por lo realmente importante. Ese chico está mal y deberían enfocarse en eso en lugar de seguir con esas estupideces".

Con etas declaraciones, Carmen deja claro que no le han molestado dichas declaraciones ya que considera que la joven está atravesando un momento complicado de su vida y que necesita ayuda.