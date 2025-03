Blatter se declara inocente en el nuevo juicio por los pagos a Platini

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter se mostró este lunes "muy confiado" en una nueva absolución en el nuevo juicio que se celebra en Suiza por un presunto pago ilegal al expresidente de la UEFA Michel Platini.

Los dos mandatarios fueron absueltos de fraude en 2022 por un pago de dos millones de francos suizos -2,13 millones de euros- de Blatter a Platini, que según ellos acordaron en los años noventa por un trabajo de consultoría pero que no se pagó hasta 2011.

El descubrimiento del pago acabó con sus carreras en las respectivas organizaciones rectoras del fútbol mundial y europeo en 2015, ya que se consideró un soborno. Ahora se enfrentan de nuevo a un juicio penal después de que los fiscales suizos apelaran el veredicto original y dijeran que el pago fue ilegal. Se espera un veredicto el 25 de marzo.

Blatter, de 88 años, declaró el lunes ante el tribunal. "Cuando la gente habla de falsificación y mentiras y fraude, ese no soy yo, no he sido yo en toda mi vida", indicó ante el juez.

Mientras Blatter habló brevemente con los periodistas a su llegada para expresar su confianza, Platini, de 69 años, entró en el tribunal de Muttenz sin hablar. Sí lo hizo el abogado de Platini. "Mi cliente niega las acusaciones en su totalidad", señaló.

El exfutbolista francés Platini -que estuvo al frente de la UEFA de 2007 a 2015- ha afirmado sistemáticamente que la FIFA carecía de dinero para pagarle según lo acordado a finales de los años noventa y que cuando las finanzas de la FIFA parecieron más halagüeñas, volvió a reclamar su pago. Los procedimientos judiciales se han llevado a cabo en Suiza, donde tiene su sede la FIFA.

"Un contrato verbal sigue siendo un contrato verbal", declaró Blatter a dpa antes de la vista. "No fue un pago bajo cuerda, se resolvió según los principios que existen en la FIFA. Si el resultado es negativo, tendré que reunir nuevas energías y lo impugnaremos", finalizó.