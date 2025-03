Paz Vega dice que es "maravilloso" que Karla Sofía Gascón esté presente en los Òscar

Los Ángeles, 2 mar (EFE).- La intérprete española Paz Vega pasó hoy por la alfombra roja de la 97 edición de los Óscar y se pronunció sobre la candidatura de su compatriota Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez' en el apartado de mejor actriz protagonista.

"La representación de España por parte de Karla es maravillosa. De verdad, es maravilloso que la hayan dejado venir y que haya venido, porque lo contrario habría sido demasiado duro. Es un triunfo increíble para ella por un trabajo extraordinario", dijo Vega a EFE en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La actriz principal del narcomusical 'Emilia Pérez', el filme con más nominaciones (13) de la edición, llega muy desgastada por las críticas y lastrada por los polémicos tuits de tinte xenófobo que publicó años atrás.

Una situación en la que el propio director Jacques Audiard y Netflix, como productora de la cinta, se desvincularon de la intérprete española y la dejaron caer.

Vega reconoció hoy que su preferida para hacerse con la estatuilla a mejor actriz en la 97 edición de los Óscar es Demi Moore ('The Substance').

"Quedo mal si lo digo, pero hay a una persona a la que me gustaría ver en el escenario recogiendo su Óscar: a Demi Moore. Creo que es una actriz increíble que no ha sido tratada como se merecía. Quizás es una oportunidad que no se vuelva a presentar", añadió Vega.

La 97 edición de los premios Óscar comienza en apenas hora y media en el Teatro Dolby de Los Ángeles con 'Emilia Pérez' liderando la entrega con 13 las nominaciones, seguida de 'The Brutalist' y el musical 'Wicked', con 10 candidaturas cada una. EFE

