Marc Márquez reconoce estar "soñando, por arrancar así la temporada"

Redacción deportes, 2 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) reconoció que vencer la carrera "esprint" y el Gran Premio de Tailandia de MotoGP es como para estar "soñando, por arrancar este sueño con Ducati con estas victorias, es increíble".

"Y compartir el primero y segundo con mi hermano en MotoGP es único en el motociclismo, no hay nada que lo supere. Falta Martín, pero es algo increíble y he disfrutado muchísimo detrás de Alex, aunque me quedé detrás por una cuestión de la presión de los neumáticos", reconoció el vencedor en el circuito de Buriram.

Márquez, que ganó su primera carrera como piloto del equipo oficial Ducati, explicó que "hice la salida y me sentía rápido, fluido y suave, pero enseguida vi que la presión de los neumáticos iba por debajo del rango y empecé a frenar más fuerte en solitario durante dos vueltas para intentar arreglarlo, pero como no pude, decidí esperar a Alex y empecé a contar las vueltas para calcular y ver cuando estaba dentro del rango reglamentario y entonces ataqué, porque tenía la velocidad y podía".

"Comenzar la temporada así, con una doble victoria y con 37 puntos, comenzar una nueva trayectoria así es algo que verdaderamente me da muy buenas sensaciones, sabía que aquí en Tailandia tenía muchas posibilidades de luchar por la victoria, porque en Malasia me sentí bien y si me sentía bien allí significaba que estaba en muy buena forma y estaba muy bien con respecto al nivel de forma de estos dos -Alex Márquez y 'Pecco' Bagnaia-, y aquí me he sentido súper bien, así que tengo que continuar en esta línea porque estamos solamente en la primera carrera", continúa Marc Márquez en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Ya sé que de un día para otro se pueden cambiar las tornas, pero estoy disfrutando y voy a tratar de seguir disfrutando durante toda la temporada", aseguró el líder del mundial de MotoGP 2025.

En lo que a la lucha con su hermano se refiere reconoció sincero que "al margen de las bromas, al final estamos en una competición y no es cuestión de que sea tu hermano o tu compañero de equipo, siempre que adelantas a alguien tratas de hacerlo de la manera correcta y de no cometer errores, pero a veces estamos al límite y no lo puedes evitar, así que hoy he tenido suerte porque tenía margen y el control de la situación porque iba mejor de ritmo".

"Tenía los puntos claros de adelantamiento, que eran en la última curva y en las curvas uno y tres, por lo que empujé para rodar en 31 bajo y abrir esa distancia, y abrí el hueco porque no quería estar en medio de ellos", manifestó Marc Márquez.

"Emocionalmente es increíble, estoy viviendo un sueño y me costaba hablar. Estamos en MotoGP y no se puede aspirar a más. Si le preguntas a él te dirá que la próxima ve será al revés, el primero y yo segundo, pero es increíble. Es sólo la primera carrera, pero vamos primero y segundo del campeonato y no puedo ni imaginar como se sienten mis padres y cómo se sentiría mi abuelo, así que es un momento muy emotivo", insiste Márquez sobre el resultado final de la carrera.

"Mi estrategia estaba clara, hacer una buena salida y empujar las dos primeras vueltas porque sabía o predecía que sería ahí cuando Pecco intentaría atacarme, y luego sencillamente tenía la velocidad, empujé las dos primeras vueltas y vi que Alex iba segundo y cuando tuve la distancia lo controlé, pero me di cuenta que no estaba dentro del rango de temperatura durante una, dos, tres, cuatro, cinco o seis vueltas y me dije que tenía que cambiar la estrategia", explicó Marc Márquez.

"Iba contando el número de vueltas que me quedaban y las que necesitaba estar dentro de la presión, y al ver que estaba al límite me dije, corto el acelerador y me pongo detrás de Alex, pero fue difícil pilotar porque se me iba cerrando el tren delantero, pero hoy tenía el ritmo como para ser capaz de absorber esa diferencia", continuó el piloto de Ducati. EFE

