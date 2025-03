La chilena 'Cuadro Negro', ganadora del Gran Premio a la Mejor Película del Festival Punto de Vista 2025

La película 'Cuadro Negro', de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola, ha sido la obra ganadora del Gran Premio a la Mejor Película de la decimonovena edición del festival de cine documental de Navarra, Punto de Vista, que se ha celebrado del 24 de febrero al 1 de marzo.

El jurado internacional, formado por Cyril Neyrat, Boris Nelepo y Mònica Rovira, ha destacado que, "siguiendo a un periodista con una pequeña cámara y un trípode, esta película nos traslada a una guerrilla satírica contra todas las formas de poder y dominación: las que rigen nuestras sociedades, las que mandan en las formas de hacer cine. En la brecha entre la persona y el personaje, entre la realidad y la representación, desestabilizando todos los roles y hábitos de pensamiento, enfrentándose a la catástrofe con un sentido del humor feroz, los directores reviven la anarquía inmanente del cine".

El Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección ha sido para 'La limace et l'escargot' de Anne Benhaïem; mientras que el premio al Mejor Cortometraje ha recaído en 'Writing poems at the end of the world' de Wonwoo Kim.

Por su parte, el Premio Especial del Público a la Mejor Película se ha otorgado a 'Cambium' de Marina Lameiro y Maddi Barber; y el Premio de la Juventud a la Mejor Película a 'Cuadro Negro' de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola.

El jurado ha concedido, asimismo, una mención especial a 'La prunelle rouge' de Pierre Louapre y a 'A.' de Ramón Balcells.